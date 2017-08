Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alexandru Marinescu 11, 15/2, 24, Ion Pelivan 30/2 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. Bălţi 2,3, Gheorghe Coşbuc 5, 8, 10, 12, 16, Octavian Goga 18, 22, 25, 26, 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cîmpului, Turghnev, Luceafărul, Cîmpului - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Igor Vieru 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, Mircea cel Bătrîn 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 32/8, 32/10, 34/6, 9999 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:30

str. Alcedar 1, 2A, 4, A. Izbaş 1-47, 10-40, Arioneşti 2A, 4, 6, Coloniţa 1-7, 2-4 74-190, 79-175, str-la Coloniţa 1, 3, Haiducul Bujor 53-69, 78-104, Nicolae Milescu Spătaru 1, 5, 7, 9, Tîrgovişte 1-25, 6-46, Transnistria 5, Vadul lui Vodă 9, 31, 99-127, 100, 144, 146, 155, 162-196, 999, 7777, 9001, 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Fîntînilor, M. Eminescu, Ştefan cel Mare, Vadul lui Vodă, str şi str-la Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

str. Teilor, Sf. Paraschiva, Renaşterii, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Gh. Madan 87/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Gh. Madan 87/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



11. Anenii Noi:

s. Bulboaca: str. Bulboaca, Dacia, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Cobusca Nouă - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30



12. Cahul:

s. Colibaşi: str. Alba Iulia, Ion Creangă, Libertăţii, Serghei Lazo, Uliţa Mare, Zaichin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Iujnoe: str. 70 Let Octeabrea, Lenina, Molodejnaea, Vîsocaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Lebedenco - parţial în intervalul de timp între 08:20 - 09:20

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



13. Cantemir:

s. Cîşla - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



14. Comrat:

str. Geologului, Lenin, Matrosov, Mira, Svetlaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Congaz: str. Kirov, Miciurin, Miciurin str-la, Sovetskaia, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:00



15. Călăraşi:

s. Peticeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



16. Căuşeni:

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Marianca de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



17. Cimişlia:

s. Batîr - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Codreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

18. Criuleni:

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30p intre 12:00 - 13:00



19. Hînceşti:

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 20:00

s. Negrea, s. Sofia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Sărata Galbenă: str. Cotovschi, Gagarin, Litoralului, Naberejnaia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Sărata Galbenă: str. Cotovschi, Stepnaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Voinescu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00



20. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Pojăreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Rezeni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40



21. Leova:

s. Sărata Răzeşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



22. Nisporeni:

s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



23. Orhei:

str. C. Negruzzi, B. Glavan, Ioan Iakir, Lăpuşneanul, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Vîprova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Haiducul Bujor, Ioan Iakir, M. Kogîlniceanu, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

str. C. Negruzzi, B. Glavan, Ioan Iakir, Lăpuşneanul, Păcii - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Mălăieşti - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:30

s. Clişova Nouă - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:30



24. Străşeni:

or. Străşeni: str. 1 Iunie, Calea Basarabiei, Codrilor, Leonid Severin, Teilor, Tineretului - parţial in intervalul de timp intre 09:00 - 11:00

str. Prieteniei 4 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Ermoclia: str. 25 Let Octeabrea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinin, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Chirov, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Curciatova, Cutuzov, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maeacovscogo, Maslova, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Nucarilor, Pavlov str-la, Pionerscaea, Proletarscaea, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Titova, Vasilii Ciapaev, Viilor, Volontirovscaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Feşteliţa: str. 1 Mai, 28 Iunie, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga, Bîcovscogo, Bogdan Voievod, Carl Marx, Ciapaeva, Costituţiei, Cotovscogo, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Gheorghe Asachi, Grecico, Hîrtopului, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lenina, Liliacului, Miciurina, Mihail Cogalniceanustr., Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Marianca de Jos: str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorovo, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Boris Glavan, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Talmaza: str. 27 August, 31 August, Biruinţa, Dubinina, Morilor, Pobeda, Tinereţii, Titova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Talmaza: str.27 August, Gagarin, Lomachina, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 12:10 - 14:10

s. Volintiri: str. Decebal, Dimitrie Cantemir, Sfоntul Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s.Ermoclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00



26. Taraclia:

s.Aluatu: str. 31 August 1989, Bulgară, Frunze, Mihai Eminescu, Mira, Sadovaea, 30 Let Pobedî, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



27. Teleneşti:

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.