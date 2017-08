Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila

str. Burebista, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Işnovăţ, Iurie Gagarin, Livezilor, Munceşti, Nucarilor, Pacii , Petru Movilă, Renasterii, Tineretului, Tineretului-1, Vila Verde - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin , Independenţei, Lămăiţei , Liviu Deleanu, Macilor , Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime , Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac- parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Calea Ieşilor 11- în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

str. Calea Ieşilor 43/1- în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

str. Calea Ieşilor 47/2- în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

str. Calea Ieşilor 51/1- în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

str. Calea Ieşilor 51/2- în intervalul de timp între 16:00 - 17:30

str. Lisabona 8 - în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

str-la Bariera Sculeni 2/2- în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

str. Drumul Crucii 99/1- în intervalul de timp între 11:00 - 12:30



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testimiţeanu- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Bujorilor, Bujorilor str-la 1, Bujorilor str-la 3, Bujorilor str-la 5, Busuiocului Busuiocului 1 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Codru, Colinei 1 str-la, Colinei 2 str-la, Costiujeni, Livadarilor, Otradnii 2 str-la, Prepelitei, Schin.Deal 2 str-la, Schinoasa-Deal, Sihastrului, Sitarului 3 str-la, or. Chişinău, sector Centru: str. Schinoasa Deal 1, 30-88, 90, 51-87, 139- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Nicolae Milescu Spătaru 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4, P. Zadnipru 15/5, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Aron Pumnul, Budeşti, Budeşti Noi, Chisinaului, Drumul Viilor, Ginta Latină, Humulesti, Ion Creangă, Maria Cibotari, Mesager, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Varlaam, Plopilor, Romantica, Salcîmilor, Scolii, Studenţilor, Şoimilor , Toamnei, Traian- parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. A. Doga 16A., 30, 32, 32/2, 32/2A, 34, 34/1, 9999, Tudor Vladimirescu 2 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. Socoleni 11- în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



11. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Alba Iulia, Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Barbu Lăutaru, Biruintei, Biruintei 60 Ani , Bogdan Voievod, Buna Vestire, Burebista, Calea Basarabiei, Chisinaului, Ciocirliei, Codrilor, Columna, Constructorul, Crinilor, Crucec, Cuza-Vodă, Drumul Viilor, Dubăsari, Fîntînilor, Igor Vieru , Izvoarelor, Meşterul Manole, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Mircea Cel Batrin, Moldovita, Natalia Gheorghiu, Nicolae Costin, Nicolae Sulac, Petru Ungureanu, Porumbita, Prieteniei, Renasterii, Sfintul Nicolae , Soseaua Chisinaului, Sperantei, Teilor, Traian, Trandafirilor, Unirii, Vadul Pietrei, Valea Rădiului, Veronica Micle, Voevozilor- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



12. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Ciorescu 1, şos. Dubăsari 1- în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



13. Anenii Noi:

s. Ruseni- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Speia- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



14. Cantemir:

s. Hănăşeni, s. Pleşeni- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lărguţa- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



15. Comrat:

str. Budenii str-la, Budeonîi, Buzin, Ceapaev, Cikalov, Cosmonauţilor, Diacenko str-la, Dobrovolski, Ialpugskaia, Iurie Gagarin, Kotovski, Kuzneţov, Lenin, Nahimov, Novaia, Novîi str-la, Paţaev, Petulin, Rîbhoz- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Bugeac: str. Iubileinaea, Molodejnaea, Olimpiiscaea, Solnecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Chirsova: str. Mira- parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45



16. Călăraşi:

str. M. Kogîlniceanu, s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 27 August, 31 August, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir., Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţii, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testimiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, S. Vălcineţ, S.Velicogo, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Volcineţ- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bahmut- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor- parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:45



17. Căuşeni:

or. Căinari: str. Căinari, Leonidov, Libertatii Str-La 2, Pacii 1, Padurilor, Ştefan Voda- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Nicolaevca- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Tocuz- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00



18. Ceadîr-Lunga

s. Joltai: str. Alexandru Puşkin, Carl Marx, Cotovscogo, Joltai, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Sverdlova- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:20

s. Joltai: str. Alexandru Puşkin, Carl Marx, Cotovscogo, Joltai, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Sverdlova- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



19. Cimişlia:

or. Cimişlia: str. Alexandri Vasile str-la, Barbu Lăutarul, Cibotaru, Decebal, Dragoş Vodă, Ion Popusoi, Maria Cibotari, Mihai Viteazul, Traian, Valul lui Traian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Cimişlia: str. Doinelor, Gheorghe Coşbuc, Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă - parţial in intervalul de timp intre 15:30 - 16:30

s. Ecaterinovca - parţial in intervalul de timp intre 08:30 - 09:30



20. Criuleni:

s. Holercani- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Hînceşti:

or. Hînceşti: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun Str-La, Barbu Lăutaru , Bozienilor Şos., Cimisliei Şos., Demnitatea, Gheorghe Asachi, Gheorghe Malarciuc, Maria Drăgan, Melioratorov, Mihail Kogălniceanu, Mihalcea Hincu, Mihalcea Hincu , Nicolai Gogol Str-La, Victor Crăsescu- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

str. M. Eminescu, Cuza-Vodă- parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Boghiceni- parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00

s. Bujor- parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Calmaţui- parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Logăneşti- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



22. Ialoveni:

s. Cărbuna- parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:00

s. Horodca- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Răzeni- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Ţipala- parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Văsieni- parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00

s. Zîmbreni- parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00



23. Leova:

s. Sărata Nouă- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



24. Nisporeni:

s. Soltăneşti- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



25. Orhei:

str. 31 August 1989, Baladelor, Constantin Brîncuşi, Făguraş, Lăcrămioarelor, Meşterul Manole, Meşteşugarilor, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana , Viorelelor, Zidarilor- parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Peresecina: str. 31 August, Chişinăului, M. Eminescu, M. Frunze, P. Rareş, Sportivă, Tcacenco- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



26. Străşeni:

s. Cojuşna: str. Boris Glavan, Grigore Ureche, Haiducilor, Livezilor, Mihai Viteazul, Nicolae Testemiţeanu, Cojuşna, Sireţcaea, Tineretului, Valerii Cicalov, Veteranilor, Zinevici- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:30

s. Lozova: str. G. Botnaru, G. Posadov, Guţuleavca, Oanţa, str-la Guţuleavca, Lozovo, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Ştefan Grosu- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Scoreni- parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Stejăreni- parţial în intervalul de timp între 15:30 - 18:30



27. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Ştefan cel Mare- parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Feşteliţa: str. Cotovschi, I. Gagarin, Miciurin, Sadovaia, V. Maiorescu- parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Olăneşti: str. Basarabia, Carbîşeva- parţial în intervalul de timp între 11:50 - 14:30

s. Slobozia: str. A. Donici, Ştefan cel Mare, str-la Selişte, Trandafirilor- parţial în intervalul de timp între 15:20 - 17:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Cotovschi, Hadjigher, str-la Ion Soltîs, Livezilor, Pavel Tcacenco, str-la Jivotnov, Sportivnaia- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



28. Taraclia:

s. Salcia- parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00



29. Teleneşti:

s. Chiştelniţa. S. Scorţeni- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Codru Nou, s. Negureni, s. Dobruşa, s. Hirişeni, s. Mîndra, s. Nucăreni, s. Sărătenii Veche, s. Zahareuca, s. Ţînţăreni- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Sărătenii Vechi- parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



30. Vulcăneşti:

s.Colibaşi: str. 1 Mai, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Costache Negruzzi, Fraţii Timofei, Octeabriscaea, Octombrie, Prut, Suvorova, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:50

s.Giurgiuleşti: str. Moldova, Sadoveanu Mihai, Sovetscaea- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:50



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.