Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 13/1, 24, str. Grenoble 111A - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

bd. Decebal 61 - în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

bd. Traian 6/3, scara 1-6 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila:

str. Burebista, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Işnovăţ, Iurie Gagarin, Livezilor, Munceşti, Nucarilor, Păcii, Petru Movilă, Renasterii, Tineretului, Tineretului-1, Vila Verde - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Renaşterii, Işnovăţ, Decebal - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Schinoasa, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. C. Chiroşca, Florilor, Gr. Vieru, Serelor, V. Cupcea, str-la Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. Gospodarilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Budeşti, Chişinaului, Gheorghe Asachi, Mioriţa str-la, Primaverii str-la, Sf. Gheorghe str-la, Ţărînii str-la, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 12:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Cruzeşti, Independenţei, Intemeetorul Crudu str-la, Intemeietorul Crudu, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Izvorului, Sfatul Ţarii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valea Trandafirilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 15:00



10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Alecu Russo, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Chişinăului, Colonita, Dimitrie Cantemir, Păcii, Pădurilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Tohatin, Vadul Lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



11. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Florilor 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Miron Costin 11/4 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Socoleni 11 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



12. Anenii Noi:

str. Artezianschii Per, Artizeanscaea, Chişinăului, Concilierii Naţionale, Cotovschi, Kosmodemianski Zoia, Livezilor, Piaţa 31 Augusta 1989, Serghei Lazo, Suvorov, Tighina, Tihaia str-la, Uzinelor str-la, Victoriei, Zagorodnaea, str-la Prieteniei - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Floreni: str. 31 August 1989, 8 Martie, Andrei Lupan, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Chişinăului, Dacilor, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Floreni, Gaidar, Gheorghe Ghimpu, Grigore Vieru, Hotinului, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Dolgan, Mihai Eminescu, Mihail Groza, Miron Costin, Nicolae Sulac, Nucarilor, Păcii, Prieteniei, Primăverii, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Stînjeneilor, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Volahilor, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



13. Basarabeasca:

str. 1 Mai Jd, Komsomoliscaia Jd, Lenin, Lenin Jd, Privoczalinaia Jd, Privokzalinaia, Stepan Razin, Stepan Razin Jd, Voczalinaia Jd - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



14. Cantemir:

s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s.Haragîş, s.Şamalia, s.Vişniovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



15. Cahul:

s. Iujnoe: str. Capitana Reabchina, Lenina, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:15

s. Iujnoe: str. Lenina, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 13:10 - 17:00



16. Comrat:

s.Avdarma: str. 40 Let Pobedî, Avdarma, Calinina, Comsomoliscaea, Crasnoarmeiscaea, Gheorghi Jucov, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenina, Malinovschi, Miciurina, Mihail Frunze, Mihailo Lomonosov, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Pavel Corceaghin, Pobedî, Proletarscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlova, Timoşenco, Vasilii Ciapaev, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Cioc-Maidan: str. 28 Iunie, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dimova, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Octeabriscaea, Serghei Lazo, s.Ferapontievca: str. Cotovscogo, Deputatscaea, Iurie Gagarin , Lenin, Miciurina, Mira, Molodejnaea, P.Cotovscogo, Pobeda, Serghei Lazo, Şorsa, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

.Cioc-Maidan: str. 28 Iunie, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dimova, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Octeabriscaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Comrat: str. 60 Let Octeabrea, Alexandru Puşkin, Chievscaea, Dostoevski, Gavrilov, P.Pocrоşchina, Vladimir Maiacovski - parţial in intervalul de timp intre 13:00 - 14:00

or. Comrat: str. Cikalov, Gavrilov, Macarenco, Mavrodi, Nicolai Gogol, Osipenko - parţial in intervalul de timp intre 14:30 - 16:00

s. Bugeac: str. Iubileinaea, Molodejnaea, Olimpiiscaea, Solnecinaia str-la - parţial in intervalul de timp intre 11:30 - 12:30



17. Călăraşi:

str. 1 Mai, 31 August, Ştefan cel Mare, Biruinţei, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

str. Alexandru Cel Bun 3 str-la, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici 2 str-la, Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi 2 str-la, Gavriil Musicescu, str-la 1, 2, 3, 4, Gavriil Muzicescu, Gheorghe Asachi str-la 1, Ion Sprînceană, Kogălniceanu Mihail, str-la 1, 2 Kogălniceanu Mihail, Mihai Viteazu, str-la 1, 2 Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Dosoftei, str-la 3, 4 Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Petru Rareş, Vasile Lupu, Viilor, str-la 1, 2 Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Sipoteni: str. Chişinău, Dacii, Dacilor, Deleanu A., Dimitrie Cantemir, Florilor, Gheorghe Asachi, Lupu Vasile, Traian - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:45

s. Bravicea - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30



18. Căuşeni:

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



19. Ceadîr-Lunga

str. Alexandru Puşkin, Lenin, Proletarskaia, Tihii, str-lă - parţial în intervalul de timp între 16:15 - 18:00



20. Criuleni:

s. Bălăbăneşti, s. Mălăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Cruglic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Izbeşte - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Zaicana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



21. Hînceşti:

str. M. Eminescu, Cuza-Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 14:00

str. M. Sadoveanu, Mihalcea Hîncu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. 31 August, A. Bernardazzi, Buciumul, Bucureştilor, Floare, G. Enescu, Izvoarelor, Livezilor, M. Hîncu, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

str. 31 August, Alba Iulia, Buciumul, Floare, Florilor, Trandafirilor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

str. Călinescu, Demnitatea, Florilor, Gh. Călinescu, Grădinilor, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00

s. Pogăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00

s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:20



22. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 20:00

s. Mileştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00



23. Leova:

Leova s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



24. Nisporeni:

s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



25. Orhei:

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



26. Străşeni:

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

s. Codreanca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:30

s. Galeşti - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30

s. Oneşti, s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



27. Ştefan Vodă:

s. Caplani: str. M. Eminescu, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 14:00 -16:00

s. Ermoclia: str. 25 Let Octeabrea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinina, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Chirova, Cotovscaea, Cotovscogo, Curciatova, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maslova, Maxim Gorkii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Pionerscaea, Proletarscaea, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Slobozia: str. A. Puşkin, Ştefan cel Mare, I. Gagarin, Jucovschi, Primăverii - parţial în intervalul de timp între 11:45 - 12:45

s. Talmaza: str. 27 August, Comarov, Cutuzov, Duca Vodă, M. Eminescu, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00



28. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Dimitrova, Fontannaea, Lenina, Serghei Lazo Per. - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Cairaclia: str. Dimitrova, Per.Ciapaeva, Per.Miciurina - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Copceac: str. Chirova, Cutuzova, Dimitrova, Rodaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Copceac: str. Dimitrova - parţial in intervalul de timp intre 08:20 - 09:20



29. Teleneşti:

s. Ineşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



30. Vulcăneşti:

s. Etulia: str. Lenina, Molodoi Gvardii, Ogorodnaea, Per.Dolinschii, Per.Lenina, Tihaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.