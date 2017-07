Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 18, 18/2 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Aeroport, Andrei Doga, Băcioi, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Chisinaului, Cîmpiei, Cosmonautilor , Decebal, Dumbrava, Entuziaştilor, Hlobeni, Independenţei, Ion Neculce, Ismail, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Nicolae Titulescu, Oana, Păcii, Primăverii, Renaşterii, Revaca , Sf. Elena, Sfîntul Nicolae, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Unirii, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Teilor, Sf. Treime, Schinoasa, N. Sulac, Independenţei, Dm. Cantemir, Cîmpiei, Bucureşti, Academicianul Sergiu Rădăuţanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Botanica, s. Frumuşica:

str. Cosmonautilor, Dumbrava, I .Vatamanu, Lozioara, Păşunilor, Plugarilor, Sf.Elena, Sfatul Ţării - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



5. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 160-184, 168 bloc 1,2, Alexandru Xenopol 21-31, 22, V. Coroban 34-36, 39-51, 47/1, 47/2, V. Harea 22, Ion Calimachi 1-15, 2-28, On. Ghibu 3, 4, 5, Suceava 139-167, 156-166, Suceviţa 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 9999 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Calea Ieşilor 21 - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

str. Calea Ieşilor 23, 23B - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

str. Calea Ieşilor 69A, V, 1, 2 - în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

str. Petre Ştefănucă 8, Ion Creangă 14/4 - în intervalul de timp între 12:00 - 13:00

str. Truşeni 3 - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

str. E. Coca 57, I. Neculce 7, 11 - în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

str. I. Neculce 11 - în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

str. I. Neculce 9 - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



6. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Chimiştilor, Hotinului, Sf. Gheorghe, Timişoara, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:01

str. A. Mateevici, str şi str-la Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

str. Fătarilor, Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



7. Chişinău, sectorul Centru:

str. Potîrnichei 21-73, 30-84 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Schinoasa Deal 1, 30-90, 51-87 - în intervalul de timp între 13:30 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Busuiocului, Busuiocului 1 str-la, Colinei 1 str-la, Potirnichii, Potirnichii 1 str-la, Potirnichii 3 str-la, Prepelitei, Sf.Gheorghe, Sf.Gheorghe str-la, Sf.Maria, Sf.Nicolai, Sihastrului, Sitarului 3 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Livadarilor, Otradnii 2 str-la, Prepelitei, Schin.Deal 1 str-la, Schinoasa Deal 2 str-la, Schinoasa-Deal, Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. V. Alecsandri, Pintea Pavel, Nucilor, Mircea cel Bătrîn, Gh. Asachi, Chişinăului, Budeşti, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



10. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Miron Costin 5/1, 7, 7B, bd. Moscova 11, 11/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



11. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Chişinăului, Ozernaia, s. Ruseni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



12. Basarabeasca:

s. Carabiber: str. Mihail Frunze, Alexandru Puşkin, s. Iserlia: str. Comsolmoliscaea, Mira, Privogzalinaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ivanovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



13. Cahul:

str. Dorobanţilor, Ivan Spirin, Izvoarelor, Mihail Kogălniceanu, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Cucoara - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Slobozia Mare: str. Tineretului, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



14. Cantemir:

s. Porumbeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17.00

s. Şamalia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30



15. Comrat:

str. Benderskaia, Dobrovolski, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Koşevoi, Koşevoi str-la, Novaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

str. Bugeacului, Gorbunov, Kolodeznaia, Lermontov, Lomonosov - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Chirsova: str. 28 Iunie, Cotovscogo, M.Tanasoglo, Olimpiiscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



16. Călăraşi:

s. Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Sipoteni: str. Chişinău, D. Cantemir, Florilor, Gloria, Învăţătorilor, M. Eminescu, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:45



17. Căuşeni:

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:30



18. Ceadîr-Lunga

s. Corten: str. Dimitrova, Micurina - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



19. Cimişlia:

or. Cimişlia: str. Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Constantin Stere, Ion Creangă, Miron Costin, Serghei Lazo, Veronica Micle - parţial in intervalul de timp intre 12:00 - 13:00

s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Colhoznicilor, Gradinilor, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ecaterinovca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Javgur - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Lipoveni: str. Maria Drăgan, Mihail Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



20. Criuleni:

s. Ciopleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Holercani(cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Hruşova - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hîjdău, Cetatea Albă, Chilia, Decebal, Dumbrava Roşie, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, Ştefănucă Petru, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1 ora)

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Piatra Albă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00



22. Leova:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Basarabeanca, Boldeşti-Scaieni, Burebista, Cahul, Cîmpiilor, Columna, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Dudnic, Frumuşica, Gribova, Independenţei, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Liviu Damian, Matei Basarab, Mendeleev str-la, Mendeleeva, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Muşatinilor, Nucarilor, Prieteniei, Rozaliea, Stepelor, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Victoriea, Zona De Odihna - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Sîrma - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00



23. Nisporeni:

str. 9 Mai, Basarabia, I. Soltîs, M. Frunze, Suveranităţii, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:30

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



24. Orhei:

s. Bieşti, s. Slobozia-Hodorogea, s. Chiperceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



25. Străşeni:

str. 8 Martie, A. Russo, Alexandru cel Bun, C. Negruzzi, Eugen Coca, Gr. Ureche, I. Vieru, Ioan Vodă, M. Drăgan, M. Eminescu, M. Kogîlniceanu, Mitr. Dosoftei, P. Rareş, Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



26. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. 1 Mai, 31 August, Karl Marx, Florilor, Lenin, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Caplani: str. Caplanî, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cvartalinaea, Iurie Gagarin, Lenina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo., Sov.Armii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Svoboda, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Feşteliţa: str. 28 Iunie, A. Puşkin, Dostoevschi, Lenin, M. Eminescu, M. Frinze, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Feşteliţa: str. Cotovscogo, Dumitru Postolachi, Gheorghe Asachi, Hîrtopului, Iurie Gagarin, Miciurina, Mihail Cogalniceanustr., Pobeda, Sadovaea, Slava, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.