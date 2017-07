Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 13/1, 24, str. Grenoble 111A - în intervalul de timp între 09:00 - 19:30

str. N. Titulescu 43, 43/1, 43 bloc 2, 3 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Luncii 7 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Barbu Lautaru, Cetatea Alba, Chisinaului, Tighina Şos., Fintina Schinului, Florilor, Memoriei, Mihail Kogălniceanu, Miorita, Nicolae Testemiţeanu, Par. Stefan, Păcii, Petru Rareş, Sfatul Tarii, Sfatul Tarii 1-str-la, Sl. Puhoiului, Stiintei, Suveranitatii, Suveranitatii str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Testimiţeanu str-la, Tighina, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Victor Crăsescu, Salcîmilor, I. Neculce, Işnovăţ, Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Ştefan cel Mare, Salcîmilor, P. Rareş, I. Neculce, Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 -12:00

str. Ştefan cel Mare, Ştiinţei, Chişinăului, 31 August - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Gh. Topîrceanu 1-25, 2-20, Ion Neculce 13-55, 16-28 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Chimiştilor, Hotinului, Sf. Gheorghe, Timişoara, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:01

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Russo 59/2, 59/3, 2 str-la Florării 3 - în intervalul de timp între 10:00 - 16:00





7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. V. Alecsandri, Pintea Pavel, Nucilor, Mircea cel Bătrîn, Gh. Asachi, Chişinăului, Budeşti, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

1 str-la Bezîmeannîi 11, Albişoara 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 76, 76/1, 76/2, 76/9, 76/7, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Cramei 1, 2, 22; 3 str-la Cramei 1, 7-15, 4, 16-30, Ivan Zaichin 64, 70-84, Movila lui Burcel 5-9, 23-51 - în intervalul de timp între 09:25 - 17:00

str. Calea Orheiului 19, Constructorilor 37, Petricani 2, 26, 38-58, 70, 72, 84, 13, 23, 2 str-la Petricani 1, 5, 6, 8, Poştei 58-78, 92, str-la Poştei 1-9, 8-22 - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

str. M.Basarab 9/2, scara 5,6,7,8 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Matei Basarab 9/2, scara 1,2,3,4 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Miron Costin 5/1, 7, 7B, bd. Moscova 11, 11/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexei Donici, Alexei Mateevici, Basistii, Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Minerilor, Prietenia, Prieteniei, Salcâmilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian:

str. Chişinăului, Goian, Ichel, Păcii, Văilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Pădurilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. Alexandru Donici, Eugen Doga, Gloriei, Goianul Nou, Ion Creangă, Luceafărul, Mihai Eminescu, Miorita, Păcii, Pădurilor, Tineretului, Vasile Alecsandri, - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



12. Anenii Noi:

s. Calfa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Socoleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



13. Basarabeasca:

s. Başcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Păcii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Unirii, Victoria, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



14. Cahul:

s. Colibaşi: str. Alexandru Puşkin,Caişilor, Grădinilor, Horelor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:55

s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 11:40



15. Cantemir:

s. Antoneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 14:30

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00





16. Comrat:

s. Cîietu: str. Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Haiducilor, Independenţei, Ion Soltîs, Lenina, Lesnaea, Naberejnaea, Nahimova, Şcolinaea, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:30



17. Călăraşi:

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:45

s. Vălcineţ: str. 31 August, Alexandru cel Bun, A. Donici, A. Mateevici, Fîntînilor, Volcineţ - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Vălcineţ: str. Şcolinîi, Alexandru cel Bun, Codrilor, Dacia, Dragoş Vodă, Independenţei, Livezilor, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, V. Alexandri, Volcineţ - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00



18. Căuşeni:

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 20:00

s. Zaim, s. Marianca de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00



19. Ceadîr-Lunga

s. Gaidar: str. Iurie Gagarin, Lenin, Sovetscaea, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 13:00



20. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. A. Mateevici, Burebista, Dacia, Dm. Matcovskii, Gh. Asachi, Măgdăceşti, Eminescu, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hruşova(cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



21. Hînceşti:

s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Pogăneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



22. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00



23. Leova:

s. Cîzlar - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

s. Iargara: str. Cosmonavtov, Cucoarelor, Căii Ferate, Maxim Gorkii, Mehanizatorov, Mihai Eminescu, Mioriţa, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Nisporeni:

s. Bărboieni, s. Grozeşti, s. Valea-Trestieni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



25. Orhei:

s. Bieşti, s. Slobozia-Hodorogea, s. Chiperceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Peresecina: str. Ştefan cel Mare, B.P. Hajdeu, D. Cantemir, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



26. Străşeni:

str. 8 Martie, A. Russo, Alexandru cel Bun, C. Negruzzi, Eugen Coca, Gr. Ureche, I. Vieru, Ioan Vodă, M. Drăgan, M. Eminescu, M. Kogîlniceanu, Mitr. Dosoftei, P. Rareş, Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30



27. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. 1 Mai, 31 August, Karl Marx, Florilor, Lenin, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Cioburciu: str. M. Frunze, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 20:00



28. Taraclia:

s. Borceag: str. Ion Creangг, Ion Eachir, Lesnaea, Ştefan Cel Mare - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



29. Teleneşti:

s. Teleneşti: str. A. Russo, Cojocaru, Dosoftei, Izvoraş, Matei Basarab, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



30. Vulcăneşti:

str. 25 Let Moldavii, Ciapaeva, Lenin, Maeacovscogo, Sov.Armii, Turgheneva - parţial în intervalul de timp între 08:15 - 09:15

s. Iujnoe: str. Capitana Reabchina, Lenina, Molodejnaea - parţial in intervalul de timp intre 11:10 - 12:10



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.