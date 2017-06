Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Burebista 116, 118, 118/1, 120, Dacia 49/2, 51, 51/1, 51/2, 53, 53/2, 53/3, 53/5, 55, 57, Valea Crucii 999, Grădina Botanică 9999 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Munceşti 1, 123-168, 326-350, 1 str-la Munceşti 3, str-la Munceşti 4, 4/2 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. 31 August, Chişinăului, Memoriei, P. Rareş, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Alexandru cel Bun, Ştefan Vodă, Feroviarilor, Gh. Ghimpu, Grădinilor, Plopilor, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Alexandru Puşchin 35, 37 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Columna 180/1, A, B, D, G, J, S, V - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Maria Drăgan 38/2, 38/3 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Budeşti, Chişinău, Gh. Asachi, Mircea cel Bătrîn, Nucilor, Pintea Pavel, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. A. Barbu, Budeşti, Chişinău, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Şcolilor, Tohatin - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

str. Ştefan cel Mare, Drumul Crucii, Sf. Vineri, Tineretului, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 14:00

str. Ştefan cel Mare, Fîntînilor, M. Eminescu, Păcii, str-la Păcii, Vadul lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



10. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali, Cotovschi, Parcului, Sportivă - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:30

str. Parcului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Beriozchi - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Merenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Speia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



11. Basarabeasca:

s. Sadaclia: str. 31 August 1989, Mostovaea, Roz, Voczalinaea, Ţvetocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Sadaclia: str. Profsoiuznaia, Sadovaia, Sportivnaia - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30



12. Cahul:

str. Alexandru Donici, Constantin Negruzzi, Ion Luca Carajiale, Libertăţii, Matei Basarab, Mihail Frunze, Mircea Cel Bătrîn, Republicii, Tîrgul Vechi, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Pelinei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:20



13. Cantemir:

s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



14. Comrat:

s. Cotovscoe: str. Calinina, Calinina str-la, Cotovscoe, Iurie Gagarin, Jucova, Jucova str-la, Lenina, Serghei Lazo, Terescova str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Dezghingea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



15. Călăraşi:

s. Hirova, s. Hodineşti, s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:30



16. Căuşeni:

s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Cîrnăţeni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Ochiul Roş, s. Picus, s. Pervomaisc, s. Constantinovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00



17. Ceadîr-Lunga

s. Cazaclia: str. 24 August, Per.Maeacovscogo, Per.Ostrovscogo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Tomai - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



18. Cimişlia:

str. 27 August, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexandru Donici, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A. - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Mihailovca: str. Cimişlia, Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Grădinilor, Maxim Gorkii, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



19. Criuleni:

s. Dolinnoe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Mărcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



20. Hînceşti:

str. Mihalcea Hîncu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Cioara - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Ivanovca, s. Căţeleni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



21. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



22. Leova:

s. Beştemac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:30



23. Nisporeni:

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



24. Orhei:

s. Brăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:00

s. Chiperceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Butoi, Chişinăului, Petru Rareş - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Trebujeni, s. Butuceni, s. Morovaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



25. Străşeni:

s. Bucovăţ: str. Bîcoveţ, Dimitrie Cantemir, Fabricii, Ion Creangă, Maria Magdalena, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Rassvet, s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



26. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Florilor, Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Boris Glavan, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

s. Slobozia: str. B. Glavan. Cotovschi, Hadjigher, Livezilor, Pavel Tcacenco, Sportivnaia, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Talmaza: str. 27 August, Comarov, Cutuzov, Duca Vodă, M. Eminescu, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00



27. Taraclia:

s. Aluatu: str. 31 August 1989, Bulgară, Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Aluatu: str. Frunze, Mira - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



28. Teleneşti:

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



29. Vulcăneşti:

s. Colibaşi: str. 1 Mai, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Costache Negruzzi, Fraţii Timofei, Octeabriscaea, Octombrie, Prut, Suvorova, Vasile Alecsandri, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:50

s. Colibaşi: str. Grănicerilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30



