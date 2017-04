Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 11 aprilie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Centru:

str. Mioriţa 5/5 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Ciocana, com Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



3. Anenii Noi:

str. A. Puşkin, Miciurin, Parcului, Pervomaiscaia, Suvorov, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 12:00

s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00



4. Basarabeasca:

s. Başcalia: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Boris Glavan, Sadovaea, Zeleonaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



5. Cantemir:

s. Chioselia, s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



6. Comrat:

str. Dnestrovsk, Dostoevskii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Chirsova: str. Iubileinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Congaz: str. 28 Iunie, Grozdev, Kalinin, Kirov, Koroliov, Lenin, Leonov, Mira, Montajnaea, Nicolaev, Octeabriskaia, Orehovaea, Ostrovski, Razdelinaia, Stepnaea, Svetlaia, Titov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



7. Călăraşi:

str. A. Mateevici, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Leordoaia, s. Palanca - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Meleşeni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August, A. Russo, Andrieş, Ştefan cel Mare, C. Negruzzi, Ion Creangă, V. Lupu, M. Eminescu, S. Lazo, Timoşenco, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:15

s. Sipoteni: str. Tochilea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:30



8. Căuşeni:

str. V. Belinski, str-la Păcii - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 18:10

s. Cârnăţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



9. Ceadâr-Lunga

str. Anton Cehov, Bugeacului, Coroliova, Iurie Gagarin, Makarenko, Mira, Tolstoi - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

str. Cicalova, Iubileinaia, Karl Marx, Lenin, Petru Kazmalî, Sîrtmacea, Sîrtmacea str-la, Sverdlov, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 10:15



10. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, Alexandru Donici, Eroilor, Gura - Galbenei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Lazo, Tineretului, Dimitrie Cantemir, Damian, Mitropolit Dosoftei, Prietenii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Ivanovca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00



11. Criuleni:

s. Hârtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Izbeşte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Maşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30

s. Ohrincea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00



12. Hânceşti:

str. Alecu Ruso, Alessandro Bernardazzi, Ciocârlia, Codrilor, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina , Gavriil Musicescu, Gribova, Haiducului, Iachir Ion, Împăratul Traian str-la, Independenţei, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriană, Marinescu Alexandru, Mitropolit Varlaam, Necrasov, Petru Rareş, Pionerskii str-la, Prof. Ion Dumeniuc, Putna, Şleahul Mereşenilor, Starogo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt St-La, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Studenţilor, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:20

s. Cărpineni: str. B. Glavan, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:20

s. Crasnoarmeiscoe: str. Komsomoliscaia, Cotovschi, Iakira, Lenin, M. Gorki, Molodeojnaia, Naberejnaia, Ogorodnaea, str-la Ozernîi, Sovetscaea, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Eachira, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaia, Nahimov, Ogorodnaea, Ozernîi str-la, Pervomaiscaia, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlov, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişniovîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 13:00



13. Leova:

str. Alexandru Cel Bun, Barbu Lăutarul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahului, Constantin Stere, Dacia, Independenţei, Ion Vodă, Maria Drăgan, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Nicolae Milescu Spătarul, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Porumbescu C., Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Unirii, Victor Crăsescu str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Ştefan Neaga, Barbu Lăutarul, Dacia, Maria Drăgan, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Ciprian Porumbescu, Unirii, Victor Crăsescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



14. Nisporeni:

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



15. Orhei:

s. Bolohan - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ciocâlteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Ivancea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



16. Străşeni:

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00

s. Ghelăuza, s. Saca - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15



17. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. 31 August, Carl Marx, Coreţchii, Lenin, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Antoneşti: str. Carl Marx, Florilor, Independenţei, Izvoarelor, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Olăneşti - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30



18. Teleneşti:

s. Târşiţei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Teleneşti: str. Dacia, Ioan Vodă – parţial în intervalul de timp între 14:30 - 16:30



19. Vulcăneşti:

str. Ananieva, Ananieva str-la, Jucov, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cişmichioi: str. Budeonogo, Cutuzova, Lenin, Pescianaea, Pugaciova, Voinov Internaţ., Voroşilova - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Cişmichioi: str. Lenin, Molodiojnaea, Tanchistov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Slobozia Mare: str. Cireşilor, Comsomoliscaea, Independenţii, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mioriţa, Per. Drujbî, Prietenie, Sfatul Ţării, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt., Uliţa Mare, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Comsomoliscaea, Fraţii Brescan, Grădinilor, Izvoarelor, Mihail Frunze, Mioriţa, N. Trifan, Nuferilor, Per. Drujbî, Per. Lenin, Petru Rareş, Plopilor, Prietenie, Sărăieni, Sfatul Ţării, Sportivilor, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Tineretului, Trandafirilor, Uliţa Mare, Unirii, V. Pocoi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:55



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.