Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 28 martie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Trandafirilor 37/1, 37/4, 39, 39/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. N. Titulescu 32, 34 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

şos. Balcani 1A - în intervalul de timp între 10:00 - 14:30

str. Durleşti 999 - în intervalul de timp între 11:00 - 16:00

str. Ion Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. M. Lermontov 142, 145, 148/1 - în intervalul de timp între 11:00 - 16:00



4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Costiujeni, Soarelui, Valea Apelor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:30

str. Sf. Gheorghe, Potârnichii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Cărămidarilor 32, Uzinelor 12, 14, 14/1, 31, 79 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Cărămidarilor 41, 59, L. Rebreanu 22-38, 31, 49-125, Sf. Paraschiva 22 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

str. Industrială 6, 22/1, 24 - în intervalul de timp între 12:30 - 17:00

str. Uzinelor 209/1, Valeriu Dumbravă 2, 4, 13/1, 17 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Andrei Doga, Apostol Veniamin, Botezătorul Ioan, Bucovina De Nord, Burebista, Busuiocului, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Dumbravei, Eugen Doga, Fierarilor, Florilor, Grigore Vieru, Igor Vieru, Independenţei, Izvoarelor, Lalelelor, Lemnarului, Micle Veronica, Mihai Eminescu, Mircea Cel Bătrân, Miron Costin, Mitropolitul Dosoftei, Nouă, Pietrarilor, Poieniţei, Salcâmilor, Serelor, Sf. Gheorghe, Sfântul Andrei, Sfântul David, Sfântul Nicolae, Sfântul Vasile, T. Bubuiog, Valea Iazului, Valeriu Cupcea, Victoriei, Zidarilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Ştefan cel Mare, Bîcovschii, Livezilor, Eminescu, Mioriţa, Nouă, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Răzeşilor, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



9. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



10. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Ciorescu:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Ioan Cuza, Ciorescu, Cireşilor, Livezilor, Merilor, Mihail Kogălniceanu, Moldova, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



11. Chişinău, sectorul Râşcani, s. Făureşti:

str. Doina, Făureşti, Grădinilor, M. Viteazul, Mioriţa, Ogoarelor, Varniţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



12. Chişinău, sectorul Râşcani, s. Goian:

str. Chişinău, Goian, Ichel, Păcii, Văilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



13. Anenii Noi:

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



14. Comrat:

str. Alexei Şciusev, Caraceban, Ceachira, Coroliova, N. Crupscaia, Taras Şevcenco, Tuhacevscogo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

str. Denici, Diacenko str-la, Lenin, Sovetskaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Cotovscoe: str. Şcolinaia, Molodejnaia, Malinovaia, Malinovschii, Lenin, Hutorscaia, Cotovscoe, 70 let Octeabrea, 40 let Pobedî, Gagarin, Lazo, str şi str-la Sadovaia, Calinin, Jucov, Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00areast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



15. Călăraşi:

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:00



16. Căuşeni:

s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 10:05 - 18:00

s. Plop, s. Florica - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00-17:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30



17. Ceadâr-Lunga

str. Bugeacului, Iurie Gagarin, Jeleznodorojnaia, Jeleznodorojnaia, Mira - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

s. Baurci: str. Karl Marx, Iurie Gagarin, Lenin, Octeabriscaea, Vladimir Maiakovski, Zoia Kosmodemianscaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Beşghioz: str. Beşghioz, Boris Glavan, Boris Glavan Per., Chirov, Comsomoliscaea, Lesnaea, Miciurin, Mihail Frunze, Molodejnaea, Per. Boris Glavan, Per. Boris Glavan, Per.Sadovîi, Pobeda, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:30



18. Cimişlia:

s. Gura Galbenei, s. Lipoveni, s. Broscari, s. Schinoşica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



19. Criuleni:

s. Ciopleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



20. Hânceşti:

s. Bălceana - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



21. Ialoveni:

str. Alexandru cel Bun, Chişinău, N. Testimiţeanu, Valea Haiducilor, str-la Hânceşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Dănceni, s. Malcoci, s. Nimoreni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Malcoci, s. Nimoreni (s. Condriţa, s. Dănceni, s. Suruceni - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Zâmbreni, s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35



22. Leova:

or. Iargara: str. 27 August, Constantin Negruzzi, Dimitrie Cantemir, Doina - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Filipeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



23. Nisporeni:

s. Călimăneşti, s. Heleşteni, s. Marinici, s. Şişcani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:45



24. Orhei:

s. Ciocâlteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



25. Străşeni:

s. Cojuşna: str. Boris Glavan, Decebal, Lomtadze Revaz, Mihai Viteazul, Cojuşna, Sireţcaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Voinova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



26. Ştefan Vodă:

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, 353 Diviziunea, Biriucova, Biruinţa, Calinina, Chirov, Dneprodzerjinscaea, Dnestrovscaea, Fontannaea, Jila, Mihail Frunză, Mira, Molodejnaea, Rîbaţcaea, Sovetscaea, Sputnica, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Suvorov, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, Alexei Mateevici, Constantin Negruzzi, Crupscaea, Dubinina, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Makarenko, Matrosova, Miciurin, Mioriţa, Nistrului, Păcii, Tereşkova, Timireazev, Tinereţii, Titova, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Talmaza: str. 27 August, Banikov, Luceafărul, Prietenia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30



27. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Crăsnăşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Băneşti – parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

or. Teleneşti: str. 31 August 1989, Dacia, Izvoraş, Teleneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.