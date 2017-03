Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ion Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Gr. Alexandrescu 1-15, 2-6, V. Lupu 29, 29/1, 31, 33/3, 37 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

şos. Hânceşti 58, 58A, 58/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

str. Fraţii Apostol 16, Gh. Caşu 35/1, Ip. Soroceanu 4, 6, 22, 23, 27, 28, str-la Ip. Soroceanu 1, 11-39, 71, 75, 12-40, Malina Mică 14-18, N. Sclifos 1-19, 2-32, V. Guţu 3, 3A, 5, I. Vatamanu 1-23, 2-28 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Ciocana:

bd. Mircea cel Bătrân 3, 3A - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Alexei Mateevici, Constantin Stamati, Constructorilor, Dnestrovscaea, Dumitru Matcovschi, Dumitru Matcovschi str-la, Florilor, Frunze Mihail, Grătieşti, Grătieşti str-la, Industriala, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mugurel, Stăuceni, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Studenţilor, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri str-la, Vierilor, Vierilor str-la, Viilor, Viilor str-la, Nucarilor, Trandafirilor, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



7. Anenii Noi:

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Gura Bâcului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



8. Basarabeasca:

s. Işerlia: str. Comsomoliscaea, Işerlia, Mira, Privoczalinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Sadaclia: str. 24 August, 31 August, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Roz – parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



9. Cahul:

s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Slobozia Mare - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:00

s. Câşliţa-Prut: str. 1Mai, Boris Glavan, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Manta – parţial în intervalul de timp între09:00 - 10:00

10. Cantemir:

s. Vişniovca – parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



11. Comrat:

str. Fontannaea, Kotovskii, Pobeda, Tretiakov, Turna Soca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Bugeac: str. Iubileinaia, Molodeojnaia, Olimpiiskaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Congaz: str. 28 Iunie, Grozdev, Kalinin, Kirov, Koroliov, Lenin, Leonov, Mira, Montajnaea, Nicolaev, Octeabriskaia, Orehovaea, Ostrovski, Razdelinaia, Stepnaea, Svetlaia, Titov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Congaz: str. Grozdev, Octeabriskaia, Ostrovski - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

or. Comrat: str. Pobeda, Lenin, Galaţan – parţial în intervalul de timp între 10:45 - 11:45

s. Congaz: str. Lenin-cons. Juridici – parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00



12. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun 2Str-La, Alexei Mateevici, Constantin Negruzzi, Daneză, Florilor, Florilor 1 str-la, Florilor 2 str-la, Kogălniceanu Mihail, Kogălniceanu Mihail 1 str-la, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei 1 str-la, Mitropolit Dosoftei 2Str-La, Mitropolit Dosoftei 3Str-La, Mitropolit Dosoftei 4 str-la, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 1 str-la, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Petru Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Bahu, s. Săseni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

or. Călăraşi: str. M. Eminescu P. Halipa - parâial în intervalul de timp 09:00 - 11:00



13. Căuşeni:

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Zolotievca - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



14. Cimişlia:

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



15. Criuleni:

s. Hârtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Holercani - parâial în intervalul de timp 13:00 - 15:00



16. Hînceşti:

str. Baştina, Boris Glavan, Codrilor, Haiducului, Ion Neculcea, Marinescu Alexandru, Mihail Frunze, Mihail Kogălniceanu, Moraru M., Nagornaia, Negruzzi, Păcii, Pionerskii str-la, Prietenia, Romanov, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Ştefan Vodă, Gura Cotului, Ion Neculce, Negruzzi, Oleg Coşevoi, Osipenko, Pionerscaia, str-la Pionerskii, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Cărpineni: str. Komsomolului, Filatova, Florilor, Gospitalinaea, Gagarin, Mororozova, O. Coşevoi, Satul Nou, Zorile - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Corneşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Cicalova, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Eachira, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Molodejnaea, Naberejnaia, Nahimov, Ogorodnaea, Ozernîi str-la, Pervomaiscaia, Pervomaiscoe, Pirogova, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlov, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:30

s. Nemţeni, s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sărata Galbenă: str. Kotovskii, Hânceşti, Ogorodnaea - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Sărata Galbenă: str. Vinogradnaea, Stepnaea, Sovhoznaea, N. Testimiţeanu, Mira, Gagarin, Grădinilor, Gospitalinaea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30



17. Ialoveni:

str. Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. P. Ştefănucă, Basarabia, C. Stere, Salcâmilor, Ialoveni, str. şi str-la Işnovăţ - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Salcâmilor, M. Viteazul, Işnovăţ, C. Stere, Basarabia, P. Ştefănucă - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Zâmbreni, s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Sociteni - paţial in intervalul de timp 09:20 - 17:20de timp între 09:00 - 12:00



18. Leova:

str. Tighicianului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



19. Nisporeni:

str. B.P. Hajdeu, Haiducilor, Ion Vodă, Măguri, Sfinţii Voievozi, C. Stamati, Zubcu-Codreanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



20. Orhei:

str. Păcii, Lăpuşneanu, I. Iachir, B. Glavan, C. Negruzzi - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00



21. Străşeni:

str. 8 Martie, Constantin Negruzzi, Igor Vieru, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Mihai Eminescu, Podgorenilor, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

str. Mihai Eminescu, Trei Ierarhi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Negreşti - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

or. Străşeni: str. Ştefan cel Mare, Vasile Alecsandri – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Recea – parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



22. Ştefan Vodă:

s. Cioburciu: str. Cecvora, Cioburciu, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Molodeojnaia, Păcii, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Crocmaz, s. Tudora - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Răscăieţi: str. Alexandru Puşkin, Calinina, Ceapaeva, Ciugulina, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dneprodzerjinscaea, Lesnaea, Octeabriscaea, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Lomachin, Livezilor, Molodejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



23. Taraclia:

str. Ştefan cel Mare, Dimitrova, Lesnaea, Pervomaiscaia, Raevski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

or. Taraclia: str. Pervomaiskaia-cons. juridic – parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:00

24. Teleneşti:

s. Chiţcanii Vechi – parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Ratuş – parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:45

s. Ţînţăreni – parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:15

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.