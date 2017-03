Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 38/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Decebal 12/5, 20, 22, 22/1, 22/3, 34, Trandafirilor 2, 2/2, 4, 6, 6/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(4ore)



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Anatol Corobceanu, Băcioi, Cetatea Chilia, Chişinăului, Câmpiei, Dimitrie Cantemir, Druţă Ion, Independenţei, Serelor, Sfântul Gheorghe, Trandafirilor, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Atelierelor, Cantinei, Cartusa, Durleşti, Nicolae Dimo, Nicolae Dimo str-la, Plopilor, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Ghidighici 9999(cons. juridic) - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



7. Anenii Noi:

str. A. Şciusev, Berzarin, Kosmodimeanskaia, Nucarilor, str-la Prieteniei, str-la Uzinelor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Albiniţa - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:00

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:00

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



8. Basarabeasca:

s. Iordanovca: str. Molodiojnaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



9. Cahul:

s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30

s. Manta, s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Ursoaia – parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



10. Cantemir:

s. Antoneşti, s. Leca, s. Toceni, s. Vâlcele - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



11. Comrat:

str. Tuhacevscogo, Taras Şevcenco, N. Crupscaia, Koroliov, Ciakira, Alexei Şciusev, Caraceban - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:00

s. Alexeevca: str. Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Congaz: str. Lenin, Şuchina - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

or. Comrat: str. Dobrovolski, Novaia, Paţaeva – parţial în intervalul de timp între 08:40 - 09:40



12. Călăraşi:

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



13. Căuşeni:

s. Grigorievca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 19:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



14. Cimişlia:

str. Alexandru cel Bun, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A. - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Slobozia Mare: str. Livezilor, Mihail Frunze, Tatarca Nouă, V. Pocoi – parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Troiţcoie: str. Troiţcoie, Sovetskaia, Olega Coşevogo, Molodoi Gvardii, Maxim Gorki, Lenin – parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00



15. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Basarabiei, Burebista, Calea Liceului, Calea Orheiului, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Dumitru Matcovschi, Flutura, Gheorghe Asachi, Iachir Ion, Ioan Cuza-Vodă, Ion Creangă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Măgdăceşti, Maria Cebotari, Mihai Eminescu, Mitr. Gavriil Bănulescu Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Sulac, Orhei, Păcii, Răzeşilor, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:00 -18:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



16. Hânceşti:

str. Păcii, Nagornaia, M. Frunze, Ion Neculce, Codrilor, B. Glavan, Ştefan Vodă, str-la Pionerilor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

str. Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Boris Glavan, Codrilor, Ion Neculcea, Mihail Frunze, Nagornaia, Negruzzi, Păcii, Pionerskii str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Corneşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Drăguşeni, s. Paşcani, s. Pereni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sărata Galbenă: str. 1 Mai, Arhanghel Mihail Şi Gavriil, Boris Glavan, Câmpiilor, Cotovscogo, Gospitalinaea, Grădinilor, Hânceşti, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Levscaea, Litoralului , Livezilor, Miciurin, Mihail Viteazul, Mira, Molodejnaea, Naberejnaia, Nicolae Testemiţeanu, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Păcii, Pervomaiscaia, Plopilor, Sovhoznaea, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Stepnaea, Teilor, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnaea, Zoia Kosmodemianscaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:40



17. Ialoveni:

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Dănceni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



18. Leova:

str. Ştefan cel Mare, Tighicianului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



19. Nisporeni:

s. Şendreni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Vărzăreşti: str. Alexandru cel Bun, Păcii, Trandafirilor, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

or. Nisporeni: str. Dacia, Păcii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle – parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Soltăneşti – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



20. Orhei:

str. Boris Glavan, Vasile Lupu, Mihail Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Clişova, s. Tîrzieni, s. Breanova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Jeloboc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



21. Străşeni:

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:00



22. Ştefan Vodă:

s. Brezoaia: str. Komsomoliscaia, Lenin, Nadrecinaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Volintiri: str. Decebal, D. Cantemir, Gh. Asachi, Sf. Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



23. Taraclia:

s. Chirilovca: str. Sadovaea, Chişiniovscaia, 8 Marta - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Tvardiţa: str. 28 Iunie, Ceapaeva, Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Octeabriscaea, Serghei Lazo, Tvardiţa, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



24. Vulcăneşti:

str. 1 Mai, 25 Let Moldavii, 25 Siezda, 28 Iunie, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva , Cahul, Cahul str-la, Carl Marx, Cicalova, Cicalova str-la, Comsomoliscaea, Crupscoi, Dimitrova, Energheticov, Energheticov str-la, Fructovaea, Gaidar str-la, Gaponova, Gherţena, Grecico, H.Raşculeva, Humi str-la, Iachir, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Jdanov str-la, Jucov, Komsomoliskii str-la, Lenin, Maeacovscogo, Melioratorov, Mendeleev, Mendeleev str-la, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Novaea, Orehovaea, Ostrovscogo, Ozernaea, Pirogova str-la, Polevaia, Polevoi str-la, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Rudenco, Serghei Rudenco str-la, Severnaia, Sov.Armii, St. Vulcăneşti, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Cel Mare şi Sfânt str-la, Sverdlov, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaia, Timoşenco, Turghenev, Valentina Tereşcova, Valentina Tereşcova, Vatutina, Z. Cosmodemianscoi, Zavodskaia str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00