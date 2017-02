Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. Ştefan cel Mare, 31 August, Memoriei, P. Rareş, V. Lupu, Chişinău, Salcâmilor, I. Neculce, Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila:

str. Bujorilor, Livezilor, P. Movilă, Renaşterii, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 75, 184, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 186, 188/2, 190/2, N. Costin 63, 63/1, On. Ghibu 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/4A, 4, 4/2 - în intervalul de timp între 15:00 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, Chişinău, Chişinău 1 str-la, Chişinău 2 str-la, Chişinevscaea, Cibotaru V., Cireşar, Cireşilor, Constantin Stere, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doina, Dumbrăvii, Frunze Mihail, Frunze Mihail str-la, G. Ureche, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Gheorghe Coşbuc, Ghidighici, Hârtoape, Iurie Gagarin, Meşterul Manole, Mircea Cel Bătrân, Petru Movilă, Potîrcâ Fiodor, Precupa, Precupa str-la, Răzeşilor, Spicului, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Traian, Veronica Micle, Viilor, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 70, 103, Ştefan cel Mare 81, 83, M. Eminescu 41/1, V. Micle 10, 11, Vl. Pârcălab 46, 55 - în intervalul de timp între 09:15 - 14:00

str. Mioriţa 5, 5/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Mioriţa 9/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Valea Dicescu 117, şos. Hânceşti 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60A, 60G - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00(5ore)



6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Schinoasa Deal, str. şi str-la Cobzarilor, Izvoarelor, Livădarilor, Prepeliţei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

str-la Cobzarilor, str. Livădarilor, Schinoasa Vale, Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Arh. Mihail 28, V. Badiu 3A, 5A, 7, Calea Moşilor 31, Calea Orheiului 13, 13A, Carierei 32, Colina Puşkin 31, Constructorilor 1-7, 2-6, 11, 17, 21, Doina 6-10, 9-21, str-la Doina 7, 11, 15, 17, 19, 11A, 19/1, Gr. Vieru 19, Petricani 2-20, 26, 42, 44, 62, 1 str-la Petricani 1-11, 12, 2 str-la Petricani 4, 4A, 5, 9, str-la Petricani 1, 10, 14A, 15/1, 18/1, Podgorenilor 1-15, 2-10, 83, str-la Poştei 2, 2A, 4-8, 20, 24 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. 31 August, Mugurel, str-la Sf. Ţării - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



9. Anenii Noi:

str-la Uzinelor, str. 31 August, Livezilor, Komsomolului, Chişinăului, Concilierii Naţionale - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Balmaz, s. Mirnoe, s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Botnăreşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00



10. Basarabeasca:

s. Başcalia: str. Ştefan cel Mare, Boris Glavan, Păcii, Tineretului, Victoria - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



11. Cahul:

s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 11:40

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



12. Călăraşi:

s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Căuşeni:

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Marianca de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Surchiceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Ceadîr-Lunga

s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Ceapaeva str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova, Suvorov, Valea Perjei, Zavetî Iliicia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Valea Perjei: str. Lenin, Crasnoe Znamia, Ohotnicescaia - parţial în intervalul de timp între 08:50 - 12:00



15. Cimişlia:

str. Barbu Lăutarul, Cibotaru, Ion Popuşoi, Maria Cebotari, Traian, Valul lui Traian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 16:00

s. Lipoveni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



16. Criuleni:

s. Cruglic (or. Criuleni, s. Boşcana, s. Izbeşte, s. Ohrincea - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



17. Hînceşti:

str. M. Drăgan, M. Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

str. M. Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Păcii, Nagornaia, M. Frunze, Ion Neculcea, Codrilor, B. Glavan, Ştefan Vodă, str-la Pionerilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Ştefan Vodă, Baştina, Haiducului, M. Moraru, Păcii, Prietenia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Caracui - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Sărata Galbenă: str. 1 Mai, Arhanghel Mihail Şi Gavriil, Boris Glavan, Câmpiilor, Cotovscogo, Gospitalinaea, Grădinilor, Hânceşti, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Levscaea, Litoralului, Livezilor, Miciurin, Mihail Viteazul, Mira, Molodejnaea, Naberejnaia, Nicolae Testemiţeanu, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Păcii, Pervomaiscaia, Plopilor, Serghei Lazo, Sovhoznaea, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Stepnaea, Teilor, Viilor, Vinodelinaea, Vinogradnaea, Zoia Kosmodemianscaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



18. Ialoveni:

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 18:20

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15



19. Leova:

or. Iargara: str. 27 August, 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici , Baladei, Călii Ferate, Calinina, Cicalova, Constantin Negruzzi, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cucoarelor, Dimitrie Cantemir, Doina, Filipeni, Iurie Gagarin, Jeleznodorojnaia, Maxim Gorki, Mehanizatorov, Mihai Eminescu, Mioriţa, Moldova, Mostovaea, Ostrovscogo, Păcii, Pădurilor, Polevaia, Prieteniei, Prieteniei str-la, Salcâmilor, Şcolinîi str-la., Sfântul Dumitru, Ştefan Vodă, Viilor, Zelionaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



20. Nisporeni:

s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Şendreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



21. Orhei:

str. Ciobanu Tamara, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Ion Pelivan, Şoimarul, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Breanova, s. Clişova, s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



22. Străşeni:

s. Cojuşna: str. 1 Mai, Chişiniovscaia, Gribov, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Păcii, Cojuşna, Străşenilor, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Drăguşeni, s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Rădeni, s. Româneşti, s. Zamcioji - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

s. Recea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



23. Taraclia:

s. Albota de Jos: str. Iubileinaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Cairaclia: str. A. Puşkin, Fontannaia, Lenin, str-la Ceapaev, Parcovscaia - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 10:10



24. Teleneşti:

str. Alexei Mateevici, George Coşbuc, Ştefan Neaga, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Suhuluceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



25. Vulcăneşti:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Anton Ajder, Armata Sovietica, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Budennîi, Crutaia, Decebal, Fîntînilor, Gribov, Izvoarelor, Jucov, Miciurin, Sfânta Maria, Vodã Cel Viteaz, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 16:00

s. Colibaşi: str. Alba Iulia, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ion Creangã, Mihail Frunzã, Nouã, Prietenia, Tineretului, Zaikin - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:45

s. Colibaşi: str. Alexandru Puşkin, Caişilor, Pobedî, Uliţa Mare - parţial în intervalul de timp între 13:05 - 16:55

s. Etulia: str. 2-Oi Per. Cotovscogo, Alexandru Puşkin, Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cotovscogo, Lenin, Lesnaea, Lesnoi,str-la, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Per. Ion Soltîs, Per. Cotovscogo, Vladimir Maiacovschi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.