Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 11/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

bd. Dacia 49, 49/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

bd. Traian 9 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 10, 12, 14, Ion Pelivan 13, 15 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. 27 August - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Ştefan cel Mare 4, 6, 6/1, 8, Ciuflea 32-34, 45-49, Columna 25-31, 30, 66, Ismail 45, 84, 86, Lev Tolstoi 63, 68, 72, 78, N. Anestiade 26, N. Starostenco 29, 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. A. Doga 26, 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, T. Vladimirescu 9999 - în intervalul de timp între 12:00 - 18:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Stăuceni:

str. Alexei Mateevici, Dnestrovscaea, Grătieşti, Livezilor, Nistreană, Păcii, Petru Rareş, Studenţilor, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

7. Chişinău, sectorul Râşcani, or. Durleşti:

or. Durleşti: str. Cartuşa, N. Dimo, Plopilor - parţial în intervalul de timp Între 14:00 - 17:00



8. Anenii Noi:

str. Alexei Şciusev, Alexei Şciusev str-la, Berzarin, Kosmodemianski Zoia, Nucarilor, Prietenie

str-la, Uzinelor str-la, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Calfa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Gura Bâcului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Ţânţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



9. Basarabeasca:

s. Sadaclia: str. 27 August, 31 August 1989, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Roz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



10. Cahul:

str. Alexei Mateevici, Ştefan cel Mare, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Lebedenco - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Roşu – parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:20



11. Cantemir:

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



12. Comrat:

s. Chirsova: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30

s. Congaz: str. Alexandru Puşkin, Molodiojnaea, Serghei Lazo, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



13. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutarul, Constantin Stamati, Constructorilor, Grigore Ureche, Ion Neculce, Maria Cebotari, Mihail Frunze, Miron Costin, Miron Costin 2 str-la, Nicolae Milescu Spătarul, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 1 str-la, Vişinilor de Jos, Zamfir Arbore - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Căuşeni:

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:05 - 12:00

s. Chircăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:30

s. Grigorievca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 12:40 - 16:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



15. Ceadâr-Lunga

s. Beşghioz: str. 1 Mai, Lesnaea, Ul. Novaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Beşghioz: str. Boris Glavan, Boris Glavan Per., Lenin, Lesnaea, Miciurin, Molodejnaea, Per. Boris Glavan, Per. Boris Glavan, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 14:00



16. Cimişlia:

str. 8 Martie, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri str-la, Alexei Şciusev, Cimişlia, Doinelor, Gheorghe Coşbuc, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Perciun A., Soarelui, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă, Traian, Valul Lui Traian - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Porumbrei – partial in intervalul de timp intre 09:30 - 12:00



17. Criuleni:

str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun str-la, Alexandru Puşkin, Bez Uliţî, Bul. Biruinţa, Crinelor, Florilor, Florilor str-la, Ion Sîrbu, Iurie Gagarin, Lalelelor, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Pobedî str-la, Sadovaea, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Cel Mare şi Sfânt St-La, Trandafirilor, Uzinelor, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ratuş - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



18. Hânceşti:

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Călmăţui - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cioara - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00



19. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Cel Bun, Alexandru Hâjdeu, Barbu Lăutarul, Basarabia, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chilia, Cişmelelor, Constantin Stere, Dacia, Dragoş Vodă, Dumbrava Roşie, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Işnovăţ, Işnovăţ 4 str-la, Iurie Gagarin, Livezilor, Livezilor str-la, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul str-la, Mihail Sadoveanu, Nicolae Testemiţeanu, Salcâmilor, Sănduţă Petru, Sănduţă Petru 2 str-la, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 2 str-la, Ştefan Neaga 3 str-la, Ştefănucă Petru, Vasile Alecsandri, Veniamin Zarzăr, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:30

str. Basarabia, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Vlad Ţepeş, Prieteniei, Păcii, Frunze, Constanţa, Brăila, Braşov, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 18:20



20. Leova:

or. Iargara: str. Sfântul Dumitru, Mioriţa, Mihai Eminescu, Mecanizatorilor, Maxim Gorki, Jeleznodorojnaia, Căii Ferate, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



21. Nisporeni:

s. Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



22. Străşeni:

s. Micleuşeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



23. Ştefan Vodă:

s. Feşteliţa: str. Alba Iulia, Dostoevscogo, Liliacului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Olăneşti: str. Cutuzova, Dimitrie Cantemir, Doinelor, Livezilor, Olăneşti, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

s. Răscăieţii Noi: str. Molodiojnaea, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:00



24. Taraclia:

or. Taraclia: str. Cara Veaceslav, Lesnaia, Pervomaiscaia – partial in intervalul de timp intre 13:05 - 14:00

str. 60 Ani Ai U.R.S.S., Dimitrova, Donskoi, Fontannaea, Inzov General, Karl Marx, Kirov, Kirov,str-la, Lenin, Mihail Frunze, Minin, Molodiojnaea, Nahimov, Novopojarskaia, Ostrovscogo, Partizanilor, Petr Ceaikovski, Polevaia, Poştei, str-la, Sadovaea, str-la, Sadovaea, Şmidt, Şolohov, Suvorov, Timireazev, Ucraina, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



25. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15

s. Crăsnăşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



26. Vulcăneşti:

s. Găvănoasa, s. Iujnoe: str. 70 Let Octeabrea, Capitana Reabchina, Lenin, Molodejnaea, Vîsocaea - parţial în intervalul de timp între 14:00 -16:30





