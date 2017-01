Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Cuza Vodă 24/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

bd. Dacia 28, 28/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Minsk 33A, Plaiului 19-31, 28-50 - în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. Independenţei 14/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 15:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bisericii 11, 15, 25, 28/10, Gh. Codreanu 69/2, 77/1, 77A, 79/1, 89, Dragomirna 23, 29, 50A, Schitului 1/B1, 1/5 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Russo 63/1, 63/3, 63/4, Mircea cel Bătrân 5, 5/2, 5/3, 7, 9006 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. Igor Vieru 6/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, Mircea cel Bătrân 21/1, 23 - în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. B. Glavan, I. Gagarin, Popov, Sf. Maria, T. Bubuiog, str-la Tineretului, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00



5. Anenii Noi:

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00



6. Basarabeasca:

str. 40 Let Pobedî, Şcolinaia, Moldavscaea, Octeabriscaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



7. Cahul:

str. Alexandru Donici, Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Strada Veche, Târgul Vechi, Vasile Alecsandri, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Zârneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



8. Cantemir:

str. Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Boris Glavan, Busuioc, Livezilor, Luceafărul, Mihail Frunze, Păcii, Serghei Lazo, Ştefan Vodă, Tcacenco, Tineretului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



9. Comrat:

s. Avdarma: str. Gheorghi Jucov, Lenin, Sverdlov, Timoşenco - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Chirsova: str. 28 iunie, M. Tanasoglu, Olimpiiskaia, Vinzavodscaia - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Chirsova: str. 28 iunie, M. Tanasoglu, Tanasoglu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Svetlîi: str. Octeabriscaia, Lenin – în intervalul de timp între 10:05 - 11:05



10. Călăraşi:

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



11. Căuşeni:

str. Alexei Mateevici, Poleanicichin - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

s. Fârlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



12. Ceadâr-Lunga

s. Gaidar: str. A-Gaidar, Andropov, Drujba, Lesnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Chiriet - Lunga: str. Maxim Gorki, Partizanscaia, Svoboda, Voczalinaia – în intervalul de timp între 10:05 - 11:20

s. Beşghioz: str. 1 Mai, Lomonosova – în intervalul de timp între 12:30 - 13:20



13. Cimişlia:

s. Sagaidac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Sagaidac – în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Hîrtop – în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

or. Cimişlia: str. Mihai Viteazul – în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



14. Criuleni:

s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Maşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 11:45



15. Hânceşti:

str. A. Russo, C. Stamati, Ion Iachir, Mănăstirea Căpriana, Mitr. Varlaam, P. Rareş, Putna, Şleahul Mereşenilor, Studenţilor, Teilor, str-la Vatra, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Cărpineni: str. Alexandru Donici, Biruinţa, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botanica, Calinina, Ceaikina, Colhoznaea, Cuza Vodă, Davîdov, Dimitrie Cantemir, Eachira, Independenţei , Ion Creangă, Iurie Gagarin, Leovscaea, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mihailo Lomonosov, Molodejnaea, Morozova, Nicolae Testemiţeanu, Oleg Coşevoi, Pervomaiscaia, Ştefan Neaga, Ştefan-Vodă, Sverdlov, Tcacenco, Zorile - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Sărata - Galbenă: str. Boris Glavan, Cotovscogo, Criucova, Hânceşti, Matrosova, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Octeabriscaea, Pervomaiscaia, Serghei Lazo, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 13:25



16. Ialoveni:

str. Alexandru cel Bun, Gh. Coşbuc, Matei Basarab - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30

s. Dănceni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

or. Ialoveni: str. Bucovina, Dragomirna, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 – 15:30

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:35

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



17. Leova:

or. Iargara: str. 27 August, 31 August 1989, Căii Ferate, Dumbrava Roşie, Gromov - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

or. Iargara: str. Sfântul Dumitru, Mihai Eminescu, Cotovscogo, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00



18. Nisporeni:

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



19. Orhei:

s. Clişova Nouă, s. Fedoreuca –parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

or. Orhei: str. 31 August 1989, Alexei Şciusev, Alecu Russo, Doina, Petru Muşat –parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00

or. Orhei: str. Colindătorilor, Colinelor, Ion Pelivan, Roman Tudose –parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Furceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

20. Străşeni:

or. Străşeni: str. 31 August 1989, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexandru Plămădeală, Mitropolit Varlaam, Păcii, Petru Movilă, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri – în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Cojuşna – în intervalul de timp între 11:30 - 13:00



21. Ştefan Vodă:

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Ştefan - Vodă, Boris Glavan, Miciurin, Mihail Frunze, Pirogova, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Ştefan - Vodă, Iujnîi, Raisa Varan, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Slobozia: str. Ştefan - Vodă, Izvoarelor, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



22. Taraclia:

str. Iurie Gagarin, Matrosova, Nicolai Gogol - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



23. Teleneşti:

s. Coropceni, s. Suhuluceni, s. Ghermăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Vulcăneşti:

s. Giurgiuleşti: str. Mecanizatorilor, Moldavii, Pogranicinaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Slobozia Mare: str. Ştefan cel Mare, Mihail Frunze, Mioriţa, Petru Rareş - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.