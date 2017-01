Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



22. Taraclia:

s. Albota de Jos: str. Drujbî, Iubileinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



23. Teleneşti:

s. Brânzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Leuşeni - parţial în intevalul de timp între 09:00 - 11:00



24. Vulcăneşti:

str. Cahul, Melioratorov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Anton Ajder, Armata Sovietică, Ştefan cel Mare, Crutaia, Fântânilor, Gribov, Izvoarelor, Miciurin, Sfânta Maria - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Cişmichioi: str. Crutaia, Gherţena, Lenin, Limanscaia, Miciurin, Mihail Lomonosov, Ogorodnaea, Per. Miciurin, Preanicinicov, Suvorov, Teplicinaia, Uşinscogo - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

s. Slobozia Mare: str. 31 August 1989, Ştefan cel Mare, Komsomoliscaia, Izvoarelor, Prietenie, Sfatul Ţării - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30



Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că marţi, 17 ianuarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Hristo Botev 13/1, 25, 27, 29, Independenţei 1A, Teilor 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str-la Berezovschi 22 - în intervalul de timp între 10:00 - 15:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sângera:

str. 31 August, Chişinăului, Florilor, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Mircea cel Bătrân, Nucarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Bernardazzi 42-54, 43-67, A. Şciusev 36-40, 37-39, Armenească 1-31, 2-28, Bucureşti 14, 41, M. Kogălniceanu 30-34, 31-37, A. Alecsandri 44, 87, 89 - în intervalul de timp între 13:30 - 15:30

str. Alexandru cel Bun 95-109, 96, 126-132, Columna 128-130, M. Cebotari 34, 65-67 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Ginta Latină 1/2, 3/1, 3/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Albişoara 42/1, A. Botezatu 10, Gr. Vieru 19, 21/3, 23, 25, 29, Renaşterii 25/1, 22, 29 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. Pajurii 20, 28, 32, 34, Zimbrului 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 8/8, 8/9, 10 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. 1Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Alba Iulia, Andrei Mureşanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucovinei, Catalan, Constantin Brâncuşi, Dragoş Vodă, Drumul Alegei, Fântânilor, Grătieşti, Gratii Stefan, Gribov, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Griului, Independenţei, Ioan-Voda , Ion Creangă, Ion Vatamanu, Istrati, Mărţişor, Meniuc Gheorghe, Mihai Viteazu, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Mureşanu, Nicolae Labiş, Nicolae Moroşanu, Nicolae Testemiţeanu, Olimpica, Petru Movilă, Prieteniei, Primăverii, Prof. Ion Dumeniuc, Sf. Treime, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Suceava, Ţarinei, Tineretului, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Viilor, Vladimir Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



7. Anenii Noi:

str. Acad. A. Saharov, Alexandru Puşkin, Artezianschii Per, Artizeanscaea, Boris Glavan, Ciapaev, Cernişevskii, Comarova, Comarova str-la, Concilierii Naţionale, Coroliova, Doina, Eachira, Frunze Mihail, Gribova, Iujnaea, Maxim Gorki, Miciurin, Novaea, Păcii, Pervomaiscaia, Primăverii, Suvorov, Tighina, Trandafirilor, Zagorodnaea, Zarecinaia, Zorile - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



8. Basarabeasca:

str. A. Puşkin, str-la Basarabia, JD Depoului, Matrosova, str-la Matrosova, JD Mira, N. Gogol JD, Raketnaia JD, Stepnaea JD, V. Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



9. Cahul:

str. Alexandru Donici, Constantin Negruzzi, Ion Luca Caragiale, Libertăţii, Matei Basarab, Mihail Frunze, Mircea cel Bătrân, Republicii, Târgul Vechi, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:30



10. Cantemir:

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



11. Comrat:

s. Bugeac: str. Iubileinaia, Molodiojnaea, Olimpiiskaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Chirsova: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 13:45 - 17:15

s. Chirsova: str. Lenin, Mira, Olimpiiskaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



12. Călăraşi:

str. Gh. Asachi, Ştefan cel Mare, B. P. Hajdeu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00



13. Căuşeni:

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



14. Cimişlia:

str. Constantin Stere, Mihai Eminescu, Mioriţa, Nicolae Bălcescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



15. Criuleni:

s. Boşcana - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Hârtopul Mic - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Bucureşti, Decebal, Gh. Asachi, Independenţei, Măgdăceşti, M. Kogălniceanu, Muşatinilor, Tineretului, Tudor Arghezi, Vasile Lupu, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:00

s. Valea Coloniţei, s. Valea Satului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:00



16. Hânceşti:

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Eachira, Hânceşti , Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaia, Nahimov, Ogorodnaea, Oziornîi str-la, Pervomaiscaia, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlov, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişniovîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Sărata - Galbenă: str. Boris Glavan, Cotovscogo, Criucova, Hânceşti, Matrosova, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Octiabriscaia, Pervomaiscaia, Serghei Lazo, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 13:25

s. Sărata Galbenă: str. 31 August 1989, Ştefan cel Mare, Cotovscogo, Grădinilor, Serghei Lazo, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Sărata - Galbenă: str. Boris Glavan, Criucova, Mihai Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35



17. Ialoveni:

str. 27 August, Ştefan cel Mare, Cetatea Albă, Chilia, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 18:10

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



18. Nisporeni:

s. Şişcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



19. Orhei:

tr. C. Negruzzi, V, Lupu, M. Gorikii, Meşteşugarilor, Sportivilor, Valul lui Troian – ora 09:00 – 11:30

str. Chişinău, Dimo Nicolai, Lupu Vasile, Mahu Vasile - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Ciocâlteni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



20. Străşeni:

s. Lozova: str. Acad. I. Grosul, Dealul Morilor, Dimitrie Cantemir, G. Posadov, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mitr. N. Vornicescu, Lozova, Vornicescu Nistor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Lozova: str. G. Posadov, Lozova - parţial în intervalul de timp între 12:40 - 16:40

s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



21. Ştefan Vodă:

s. Feşteliţa: str. Cotovscogo, Iurie Gagarin, Miciurin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Răscăieţi: str. 353 Divizia, Ştefan cel Mare, Biruinţa, Jila, Rîbaţcaia - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August, Ion Cazacu, Comsomoliscaia, Lenin Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30

s. Feşteliţa: str. 1 Mai, Alba Iulia, A. Moga, Bîcovschi, Enghelisa, Grecico, Mira, Molodejnaia, Pobeda, Slava, Valentena Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.