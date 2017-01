Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Pandurilor 70/1, 70/2 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

str. Columna 162 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



3. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cobzarilor 10-14, 22, 30, 40-96, 110, 136, 266, 303, 15-75, str-la 2 Cobzarilor 7-13, str-la 3 Cobzarilor 1, str-la 8 Cobzarilor 6, 18-38, 15, Izvoarelor 10, 36-84, 41-97, Livădarilor 36-84, 43-105, Pădurilor 4, str-la 1 Schinoasa Deal 21, Schinoasa Deal 96, 112, Schinoasa Vale 32/1, Sihastrului 13-23, 47-49, 68 - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 14:00



4. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. A. Doga 28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, T. Vladimirescu 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/2 - în intervalul de timp între 12:00 - 18:00



5. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. Balcani, Grătieşti, Luceafărul, Nucarilor, Prieteniei, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Teodorovici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



6. Chişinău, sectorul Râşcani, s. Hulboaca:

str. 31 August, Alexandru cel Bun, I. Cana, Ţărânei, Vasile Alecsandri, I. Vatamanu, M. Drăgan, A. Mateevici, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



7. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Stăuceni:

str. A. Mateevici, Ceucari, Stăuceni - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



8. Anenii Noi:

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 13:15

s. Hârbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 13:25



9. Cahul:

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



10. Cantemir:

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



11. Comrat:

s. Congazcic: str. 1 Mai, Cotovscogo, Mitula - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:30



12. Călăraşi:

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



13. Căuşeni:

str. Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



14. Cimişlia:

s. Cenac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Sagaidac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



15. Criuleni:

s. Corjova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Maşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Maşcăuţi, s. Răculeşti - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Porumbeni: str. Salcâmilor, Porumbeni, Pinilor, Nicolae Sulac, Florilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 11:45



16. Hânceşti:

s. Cărpineni: str. Alexandru Donici, Berzarin, Biruinţa, Comsomoliscaea, Doina, Filatova, Florilor, Gemenilor, Gospitalinaea, Iurie Gagarin, Morozova, Oleg Coşevoi, Satul Nou, Sfântul Pavel - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:50

s. Cărpineni: str. Gemenilor, Independenţei, Molodiojnaea, Morozova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Drăguşenii Noi, s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 16:55

s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:45

s. Paşcani, s. Pereni, s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45



17. Ialoveni:

str. Alexandru Cristea, Cireşilor, Constantin Negruzzi, Moldova, Poieniţa, Spicului, Timişoara - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Ţipala, s. Bălţaţi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:35

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00



18. Leova:

or. Iargara: str. Alexei Mateevici - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30

or. Iargara: str. Alexei Mateevici, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:30



19. Nisporeni:

s. Boldureşti, s. Valea-Trestieni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 14:15

s. Iurceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



20. Orhei:

str. Constantin Negruzzi, Vasile Lupu, Maxim Gorki, Meşteşugarilor, Sportivilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



21. Străşeni:

s. Ghelăuza - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



22. Ştefan Vodă:

str. Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Libertăţii, Livezilor, Molodiojnaea, Păcii, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Lenin, Nadrecinaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Brezoaia: str. Molodiojnaia, Jirnovaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Slobozia: str. A. Puşkin, A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Kolhoznaia, I. Gagarin, Jucovski, M. Eminescu, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 15:00



23. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Komsomoliscaia, Sovetscoi Armii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Teleneşti:

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



25. Vulcăneşti:

s. Colibaşi: str. Alexandru Puşkin, Caişilor, Grădinilor, Horelor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.