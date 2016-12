Rămân fără curent electric. În mai multe localități din țară se vor face lucrări de îmbunătățire a serviciilor

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi 20 decembrie 2016, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Decebal 1, 7/1, str. Iulius Cezar 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. 31 August 82, 135, Ştefan cel Mare 131, A. Corobceanu 1, 7A, S. Lazo 26, 34 A, B, C, Sfatul Ţării 27 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. Schitului, Dragomirna, Gh. Codreanu, Bisericii - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. 1 Mai, 27 August, str-la 1 27 August, 9 mai, Alexandru cel Bun, A. Mateevici, C. Stere, M. Frunze, M. Costin, Mitr. Dosoftei, Străşeni, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Malina Mare 36, 38, 46, Melestiu 28, 29, 30, 32, 28A, 29M - în intervalul de timp între 09:30- 13:30



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. M. Sadoveanu 4/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Petru Zadnipru 10, 12 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. L. Istrati 10, Olga Vrabie 6, 13, P. Leşcenco 3, 5, 21, 23, str-la P Leşcenco 16, 19, 44, Primar Gherman Pintea 15, 67, 77, 95, str-la Gh. Pintea 32, str. Studenţilor 7/1, 7/5, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/8, 9999 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



7. Anenii Noi:

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Roşcani – parţial în intervalul de timp între 14:00 – 16:30



8. Cahul:

str. 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Libertăţii, Mihail Frunze, Vasile Stroescu, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 13:15

str. Alexandru Ioan Cuza, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Fântânilor, Ion Luca Caragiale, Izvoarelor, Orhei, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

str. Independenţei, Movilă, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00

str. Vasile Lupu, Mihai Viteazul, Păcii, Dragoş-Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20



9. Cantemir:

s. Hănăseni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



10. Comrat:

str. Fontannaea, Kotovskii, Maxim Gorki, Pobeda, Tretiakov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. Sovetskaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Chioselia Mare: str. Boris Glavan, Lenin, Molodiojnaea - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



11. Călăraşi:

str. Florilor, Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam, P. Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru 4 ore fiecare fider

str. Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00



12. Căuşeni:

s. Baccealia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru 4 ore

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



13. Cimişlia:

s. Batâr : str. Batâr, Valul lui Traian - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



14. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Vasile Alecsandri, Păcii, Orhei, Mihai Eminescu, Ion Neculce, Ioan Iachir, Gheorghe Asachi, Calea Orheiului, Basarabiei, Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Alecu Russo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Măgdăceşti: str. Basarabiei, Ştefan cel Mare, Ioan Iachir, Gheorghe Asachi, Ion Neculce, Măgdăceşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



15. Hânceşti:

s. Fârlădeni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00



16. Ialoveni:

str. A. Cristea, Moldova, Mioriţa, Timişoara - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

str. V. Zarzăre, Ialoveni, Hotinului, Florilor, Chilia, Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun, 27 August - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 13:35

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 13:40



17. Nisporeni:

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



18. Orhei:

str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Negruzzi , Constantin Stamati, Florilor 1, Iachir Ioana, Nistreană, Nouă, Pelivan Ion, Prieteniei, Renaşterii Naţionale, Roman Tudose, Roman Tudose,str-la, Stere Constantin, Stere Constantin,str-la, Unirii, Unirii str-la - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Brăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



19. Străşeni:

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30

s. Cojuşna: str. 1 Strada, 27 August, Aldea-Teodorovici Doina Şi Ion, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Marinescu, Chişinevscaea, Codreanu P., Constructorilor, Copiilor , Dragoş Vodă, Gavriil Musicescu, Grigore Vieru, Independenţei, Ion Creangă, Mecanizatorilor, Memoriei, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul str-la, Nouă, Pavel Boţu, Petru Rareş, Popov, Protoiereul Alexandru Turchin, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Valeriu Cupcea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 16:00



20. Ştefan Vodă:

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Hersonscaea, Jirnovaea, Lenin, Molodejnaea, Nadrecinaea, Odesscaea - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Crocmaz: str. Chirov, M. Gorki, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 10:35 - 14:35

s. Ermoclia: str. 25Let Octebrea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Avrora, Brejnev, Calinina, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Chirov, Comsomoliscaea, Cotovscaea, Cotovscogo, Curciatova, Kutuzov, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maiakovscogo, Maslova, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaia, Nucarilor, Pavlov str-la, Pionerscaia, Proletarscaia, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Titov, Vasilii Ciapaev, Vinogradnaea, Volontirovscaea - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 14:40

s. Grădiniţa: str. 1 Mai, Kutuzov, I. Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, S. Lazo, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



21. Taraclia:

s. Novosiolovca: str. Budionnogo, Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Pervomaiscaia, Pobedî, Şcolinaea, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



22. Teleneşti:

s. Coropceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00



23. Vulcăneşti:

str. Boris Glavan, st. Vulcăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00





Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.