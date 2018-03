Rămân fără curent electric. Chișinăul, dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd.Cuza Vodă 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 20A, 21, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/2, 28, 9999, Independenţei 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 15/2, 9999, Traian 9, 9/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str.Botanica Veche 5-39, 51, 57, 8, 8/2, Cernăuţi 3, Poamei 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Pompierilor 16A, Sarmizegetusa 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str.Alba Iulia 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4, L.Deleanu 1/3 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Ciocana:

str.Cărămidarilor 23-79, 56-94, L.Rebreanu 38/1, Movilenin 1-51, 2-32, Sf.Paraschiva 9-27 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str.Cramei 3/1, 7, str-la 1 Cramei 3, 3A, 7-11, str-la 2 Cramei 7, 9, Iv.Zaichin 24-58, 9001, Moara Roşie 26-30, 27-49 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str.Iazului 13/2 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str.Miron Costin 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, bd.Moscova 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str.Pitulicii 28, Podgorenilor 64A, 69, 78, 78A, 97 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Rîşcani, com.Grătieşti:

str.Drumul Petricani, Dumbrăvii, Petricani, Salcîmilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com.Stăuceni:

str.A.Mateevici, Grătieşti, Livezilor, Păcii, P.Rareş, Studenţilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Anenii Noi:

str.Anina, Florilor, Ion Soltîs, Morilor, Nicolae Sulac, Voievozilor, Zimbrului - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

str.Chişinăului, Oziornaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s.Balmaz, s.Ciobanovca, s.Mirnoe, s.Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s.Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s.Ruseni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



8. Cahul:

s.Moscovei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s.Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



9. Cantemir:

s.Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



10. Comrat (UTA Găgăuzia):

or.Ceadîr-Lunga: str.Alexandr Puşkin, Budionnîi, Budionnîi str-la, Ismail, Proletarilor, Sovetscaea - în intervalul de timp între 14:30 - 15:30

or.Ceadîr-Lunga: str.Dimitrov, Dzerjоnski, Karl Marx, Molodejnaea, Telman, Volgograd - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30

or.Vulcăneşti: str.26 Siezda, Boris Glavan, Enghels, Pionerscaea, Plotnicova str-la - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:45

or.Vulcăneşti: str.Boris Glavan, Iujnоi str-la, Naberejnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s.Cotovscoe: str.40 Let Pobedî, 70 let Octeabrea, Calinina, Calinina str-la, Gheorghi Jucov, Gheorghi Jucov str-la, Grigore Cotovschi, Hutorscaea, Iurie Gagarin, Lenin, Malinovaia, Malinovschi, Molodejnaea, Sadovîi str-la, Şcolinaea, Serghei Lazo, Valentina Tereşkova str-la - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:40



11. Călăraşi:

s.Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30



12. Căuşeni:

s.Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s.Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s.Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Cimişlia:

str.27 August, Alexandru cel Bun, Cimişlia, Mitropolit Petru Movilă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



14. Criuleni:

s.Bălţata - parţial în intervalul de timp între 09.35 - 17:00

s. Valea Coloniţei - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



15. Hînceşti:

s.Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s.Crasnoarmeiscoe: str.Artema, Chirov, Cicalov, Ioan Iakir, Ogorodnaia, Sadovaia, Sovetscaia, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s.Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s.Negrea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s.Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:30

s.Pogăneşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Leuşeni Vama - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Oneşti - în intervalul de timp între 12:30 - 14:30



16. Ialoveni:

str.Alexei Mateevici, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Latiniei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str.Basarabia, Entuziaştilor, Fructelor, Izvoarelor, Libertăţii, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s.Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s.Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



17. Leova:

or.Iargara: str.Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mioriţa, Sfîntul Dumitru, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



18. Nisporeni:

s.Ciuteşti, s.Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



19. Orhei:

s.Peresecina: str.Alexandru Donici, Alexandru Plămădeală, Constantin Stamati, Fîntînilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Petru Rareş, Pionerilor, S.Peresecena, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



20. Străşeni:

str.1 Mai, 1 Mai str-la, Alexandru Marinescu, Alexandru Marinescu str-la, Ciprian Porumbescu, Hotin, Unirii, Vasile Lupu, Vlad Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str.Ion Creangă, Mihail Frunze, Nicolae Milescu Spătaru, Trei Ierarhi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str.Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Trei Ierarhi, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s.Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s.Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s.Vorniceni: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Burebista, Constantin Balaur, Dimitrie Cantemir, Doctor Chiriac, Dragoş Vodă, Eugen Coca, Georghe Asachi, Grigore Ureche, Ion Creangă, Ion Mocanu, Mitropolit Varlaam, Morilor, Protoereul Erofei, Sfatul Ţării, Tudor Vladimirescu, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

or. Străşeni: str. Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Cetatea Albă, Chişinăului, Gavriil Musicescu, Prieteniei, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 10:30 - 13:30

s. Căpriana - în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



21. Ştefan Vodă:

s.Olăneşti:str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Doinelor, Florilor, Grigore Cotovschi, Livezilor, Mihai Eminescu, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Nicolai Pirogov, Olăneşti, Podgorenilor, s.Marii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Victoriei, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s.Răscăieţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



22. Taraclia:

str.Alexandr Puşkin, Iurie Gagarin, Octeabriscaea, Veaceslav Cara - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s.Tvardiţa: str.Ceapaeva, Mira - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



23. Teleneşti:

s.Tîrşiţei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.