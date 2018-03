Rămân fără curent electric. Chișinăul dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Cuza Vodă 36, 36/1, 36/4, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, Grenoble 203, 205, 205/2, 205/14, 207, 209, Traian 21/3 - în intervalul de timp între 12:00 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ştefan Neaga 67 - în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

str. 31 August 131, A. Şciusev 94-108, 99-113, 9999, Bucureşti 88-108, 91-107, 9999, M. Cibotari 6-16, 9-19, M. Cogălniceanu 6, 69-93, 70-92, S. Lazo 2-16, 3-17, Sfatul Ţării 5-17, 12-18, 27 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Alba Iulia 5, A. Marinescu 1-11, 2-36, Dealul Morilor 10, Floreşti 1-35, 2-40, Ineşti 6, 6A, Ion Luca Caragiale 29-33, 30-34, Perilor 1, 2-10, Spicului 104-108 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Victoriei, Fundul Văii, str şi str-la Sărături - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Colosov, M. Frunze, Mioriţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Anenii Noi:

str. A. Puşkin, Cernîşevski, Miciurin, S. Koroliov, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

str. Grigore Cotovschi, Livezilor, Suvorov, Tighina, Tihaea str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Zorile, str-la Arteziană - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:50

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:20

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



6. Cahul:

str. Dorobanţilor, Independenţei, Livezilor, s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Cantemir:

s. Cîşla - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:00

s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30



8. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Cikalov, Cutuzova, Dorojnîi str-la, Dunaeva, Gavrilov, Gherasimov, Macarenco, Macarenco str-la, Mavrodi, Mavrodi str-la, Molodejnaea, Molodejnîi str-la, Nevski, Nicolai Gogol, Osipenko, Ostrovscogo, Rocosovscogo, S.Saviţcoi, Suvorov, Taras Şevcenco, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Congaz: str. 28 Iunie, Lenin, Maxim Gorki, Octeabriscaea, Ohotniceaea, Sverdlov - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:00

or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, 25 let Moldavii, 25 Siezda, 28 Iunie, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva, Cahul, Cahul str-la, Cicalov, Cicalova str-la, Comsomoliscaea, Crupscoi, Dimitrova, Gaidara str-la, Gaponova, Gheorghi Jucov, Gherţena, Grecico, H.Raşculeva, Ioana Iakir, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ivan Turghenev, Jdanova str-la, Komsomoliskii str-la, Lenin, Melioratorov, Mendeleev, Mendeleev str-la, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Nicolai Pirogov str-la, Nikolai Vatutin, Orehovaea, Ostrovscogo, Oziornaia, Polevaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Rudenco, Serghei Rudenco str-la, Sov.Armii, st.Vulcăneşti, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Sverdlov, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Vladimir Maiacovski, Zavodscaea str-la, Zoia Kosmodemianskaea - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

or. Vulcăneşti: str. 26 Siezda, Boris Glavan, Enghels, Pionerscaea, Plotnicova str-la - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 16:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Gheorghi Jucov, Miciurin, Octombrie, Vasilii Jukovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Chiriet-Lunga: str. Comsomolskaia, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Sadovaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



9. Călăraşi:

s. Dereneu, s. Duma - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30

s. Sipoteni: str. Tochile - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



10. Căuşeni:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Căinari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



11. Cimişlia:

s. Albina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



12. Criuleni:

s. Bălăbăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Cruglic - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 11:00

s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



13. Hînceşti:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Bucovina str-la, Budăi, Călinescu, Chişinăului, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Demnitatea, Florilor, Gheorge Călinescu, Gheorghe Coşbuc, Grădinilor, Ion Creangă, Mănăstirea Căpriana, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol Str-La, Nistru, Polevoi str-la, Prut, Serghei Lazo, Severnîi str-la, Taras Şevcenco str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Alexei Mateevici, Baştina, Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Gura Cotului, Haiducului, Ion Neculce, Ion Neculce str-la, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Moraru M., Nagornaea, Nicolai Nekrasov, Oleg Coşevoi, Osipenko, Păcii, Pantelimon Halippa, Pionerscaea, Pionerschii str-la, Prietenia, Romanova, Sleahul Meresenilor, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:30

s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Pervomaisc - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



14. Ialoveni:

str. Codru, Entuziaştilor, Fructelor, Grădinilor, Tricolorului, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30



15. Nisporeni:

s. Soltăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



16. Orhei:

str. 31 August 1989, Fediko, Ion Neculce - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Cosmonauţilor, Crişca, Dacia, Dimitrie Cantemir, Docuciaev, Mihai Eminescu, Miron Costin, Nicolae Dimo, Nouă, Pionerilor, S.Peresecena, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Teleşeu, s. Sămănanca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



17. Străşeni:

str. Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Varlaam, Petru Rareş, Trandafirilor, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Roşcani, s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



18. Ştefan Vodă:

str. Ion Creangă, M. Eminescu, P. Dudnic, Suvorov, V. Alexandri, V. Lupu, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, s.Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova- în intervalul de timp între 11:30 - 13:00



19. Teleneşti:

s. Căzăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.