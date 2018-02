Rămân fără curent electric. Chișinăul dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 26 februarie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 2, 4, 4/1, 6, 6A, 8, 9, 9999, Hr. Botev 2, 3/1 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3A, 5/3B, 7/1, 7/2, 7/3, 9 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Pavaliuc, Rezeni, Sf. Andrei, Sf. Constantin, V. Povoliuc - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Străisteni:

str. Alexandru Cel Bun, Andriana, Pavaluc, Paveliuc, Rezeni, Sf.Andrei, Sf.Pavel, Sf.Valentin, Sfîntul Constantin, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Izbaş 4-38, 9-47, Tîrgovişte 6-8, 7, 40-46, Vadul lui Vodă 155 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Plecan, Stejarilor, Tighina, Tohatin, Tohatin Sat, Unirii, Valea Lacului - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. A. Mateevici, Florilor, Creangă, Valea Tohatin - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. N. Dimo 29/2, Studenţilor 10/2 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. N. Dimo 29/2 - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. A. Mateevici, Grătieşti, Livezilor, Păcii, P. Rareş, Studenţilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



9. Anenii Noi:

str. Chişinăului, Oziornaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:45

s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Ruseni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Anenii Noi: str. Concilierii Naţionale, Victoriei - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Bulboaca - în intervalul de timp între 11:00 - 12:40



10. Cahul:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexei Mateevici, Dimitrie Cantemir, Eneş Gheorghe, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Cotihana - în intervalul de timp între 14:00 - 15:00



11. Cantemir:

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



12. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Vulcăneşti: str. Boris Glavan, st.Vulcăneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:30

s. Copceac: str. 1 Mai, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Chioselia Rusă: str. Pobeda - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Congaz: str. Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Ceadîr-Lunga: str. Anton Cehov, Anton Macarenco, Cicerin, Lev Tolstoi, Mecanizatorilor, Svobodî, Svobodî 2 str-la, Svobodî 1 str-la - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



13. Călăraşi:

str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Mihai Eminescu, Pantelimon Halippa, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Sipoteni: str. Tochile - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:30



14. Căuşeni:

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Leuntea: str. 28 Iunie, Gheorghi Jucov, Lenin, Maxim Gorki, Mihail Frunze, s.Leuntea

- în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



15. Cimişlia:

s. Bogdanovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mihailovca: str. Cimişlia, Grădinilor, Mihailovca, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Selemet: str. Decebal, Izvoarelor, Jeleznodorojnaea, Selemet, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



16. Criuleni:

s. Hîrtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Holercani, s. Mărcăuţi, s. Molovata, s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Răculeşti- în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



17. Hînceşti:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Cel Bun, Bucovina str-la, Călinescu, Chişinăului, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Florilor, Gheorghe Coşbuc, Grădinilor, Ion Creangă, Mănăstirea Căpriana, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Serghei Lazo, Taras Şevcenco str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:20

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Semionovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



18. Ialoveni:

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20



19. Leova:

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ion Luca Caragiale, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



20. Nisporeni:

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:45

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



21. Orhei:

s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pohrebeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



22. Străşeni:

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

or. Străşeni: str. 31 August 1989, 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Alexandru Plămădeală, Bucovinei, Constantin Stere, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Varlaam, Păcii, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vasile AlecsandriI str-la - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Recea - în intervalul de timp între 10:20 - 12:00

s. Negreşti - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

or. Străşeni: str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Ioan Vodă, Ion Vatamanu, Mihai Kogălniceanu, Petru Rareş, Vodă cel Cumplit - în intervalul de timp între 10:20 - 12:00



23. Ştefan Vodă:

s. Talmaza: str. Comarov, Corolev, Pavlova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Olăneşti: str. 31 August 1989, Gheorghe Asachi, Nicolae Testemiţeanu, Trandafirilor - în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

s. Popeasca: str. Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Miciurin, Serghei Lazo, Suvorova - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Cioburciu: str. Cecvora, Cernova, Cioburciu, Comsomoliscaea, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Păcii - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

24. Taraclia:

s. Tvardiţa: str. Mihail Frunze, Sadovaea, Tvardiţa - în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

25. Teleneşti:

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Ordăşei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Căzăneşti - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11