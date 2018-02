Rămân fără curent electric. Chișinăul, dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Guza Vodă 51, 51/2, str. Grenoble 134, 134/2, 255/1, 257, 259, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/6, Nuferilor 2C, Valea Crucii 25 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Cetatea Albă 5, 91A - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Minsk 2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Zodiac, Răzeşilor, Ştefan cel Mare, Izvoarelor, Gagarin, Işnovăţ, Independenţei, Ghioceilor, Gh. Asachi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Calea Ieşilor 30, 34, 36, 91 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Constructorilor, Feroviarilor, I. Pruncul - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

s. Truşeni 9999 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Libertăţii, Minerilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. A. Donici, Goianul Nou, Gloriei, Luceafărul, Eminescu, Pădurilor - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

str. A. Donici, Goianul Nou, Tineretului, Vasile Alecsandri, Gloriei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



8. Anenii Noi:

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



9. Cahul:

s. Giurgiuleşti: str. Mecanizatorilor, Pogranicinaea, Sadoveanu Mihail, Sov.Armii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Huluboaia, s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



10. Cantemir:

s. Porumbeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



11. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, 25 Let Moldavii, 25 Siezda, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva, Cahul, Cahul str-la, Crupscoi, H.Raşculeva, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Jdanova str-la, Melioratorov, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Nikolai Vatutin, Orehovaea, Ostrovscogo, Oziornaia, Polevaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Zoia Kosmodemianskaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:20

s. Congazcic: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, Mitula, Serghei Lazo, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Tomai: str. Grigore Cotovschi, Lenin, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



12. Călăraşi:

str. Gavriil Muzicescu, Viilor, str-la 1, 2 Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00



13. Căuşeni:

str. 31 August 1989, Alba Iulia, Calea Basarabiei, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Maxim Gorki, Mihai Eminescu Bd., Păcii str-la - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

str. Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. M. Frunze, Meşterul Radu, Nega Nadejda - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



14. Cimişlia:

s. Mihailovca: str. Colhoznicilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



15. Criuleni:

s. Bălăbăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Burebista, Ion Neculce, Măgdăceşti, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tudor Arghezi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 13:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00



16. Hînceşti:

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Lăpuşna: str. 28 Iunie, 50 Let Octeabrea, Bahmeta, Gagarin, Kirov, - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sărata Galbenă: str. B. Glavan, M. Frunze, Octeabriscaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



17. Ialoveni:

str. Chersăcelului, Codru, Entuziaştilor, Fructelor, Grădinilor, Tricolorului, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru 1 ora

s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



18. Leova:

s. Sărăţica Veche - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30



19. Nisporeni:

str. Alexandru Lăpuşneanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stamati, Haiducilor, Ioan Vodă, Livezilor, Livezilor str-la, Maguri, Sfinti Voievozi, Zubcu-Codreanu Nic. - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:15

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



20. Orhei:

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



21. Străşeni:

str. Alexandru Vlăhuţă, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Boris Glavan, Chişinăului, Gavriil Musicescu, Ioana Iakir, Ioana Iakir str-la, Mihail Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:30

s. Căpriana - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 13:00



22. Ştefan Vodă:

s. Marianca de Jos: str. M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Talmaza: str. 27 August, Gagarin, Lomachina, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



23. Taraclia:

s. Copceac: 8 Martie, Alexandr Puşkin, Calinina, Chirov, Cutuzova, Dimitrova, Dimitrova str-la, Gagauzscaea, N.Krupskaea, Nicolai Pirogov, Pobedî, Rodaca, S.Copceac, Suvorova, Şciusev Alexei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Copceac: str şi str-la Sovetscaia, N. Gogol - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



24. Teleneşti:

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.