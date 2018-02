Rămân fără curent electric. Chișinăul, dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, Independenţei 50B, 52, 54, 54/1 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. A. Corobceanu, A. Mureşanu, C. Brîncuţi, Doina, Druţa -1, I. Druţa, M. Vitezul, Mircea cel Bătrîn - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Bucureşti, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Independenţei, Nicolae Sulac, Schinoasa, Sfinta Treime, Teilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Buiucani 2, 6, 13A, I. Neculce 3, B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 44, Ştefan Neaga 10, 11, 14, 15, 17, 15A, V. Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 13:30 - 17:00

str. Buiucani 2, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, I. Neculce 3, M. Tănase 7A, 12A, Ştefan Neaga 6, 7, 8, 9, V. Lupu 8 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Calea Ieşilor 28/1, Ion Pruncul 19, Pietrăriei 19, 19/1, 19/3, Pietrăriei str-la 19 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Ion Pruncul, Petrăriei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. Calea Ieşilor, Truşeni- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Puşkin 52 - în intervalul de timp între 10:00 - 15:00



7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Costiujeni 12/4, 12/5, 8A - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Costiujeni 3/12, 3/12A - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Arh. Mihail 30, 36A, 36/3, 39/1, 55/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu 4-32, 5-27, 49, Buna Vestire 8, 13, 15, 19, Movila lui Burcel 7 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. Ave Maria, Bucovinei, Stăuceni, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



10. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Bulboaca: str. 31 August 1989, Alexandru Marinescu, Bulboaca, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina, Gaidar, Gheorghe Asachi, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Morilor, Petru Marinescu, Petru Rareş, Roşcani str-la, Serilor, Speiei, Suveranitaţii, Ştefan Cel Mare şi Sfînt, Tighina, Traian, Vasile Lupu, Vişinarilor, Zubcu Codreanu - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



11. Cahul:

str. Alexandru Donici, Boris Glavan, Chilia, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Ion Neculce, Dokuceaev, Dosoftei, Dumbrava Roşie, Dumitru Milev, Georghe Asachi, Hristo Botev, Ion Soltîs, Ivan Spirin, Izvoarelor, Krasnov, Libertăţii, Mihail Frunze, Mihail Koţiubinschi, Mircea Cel Bătrîn, Naumova, N. Bălcescu, Ostaşcu, Republicii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Strada Veche, Tîrgul Vechi, Vasile Alecsandri, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Frumuşica: str. Gagarin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



12. Cantemir:

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Cikalov, Cutuzova, Molodejnaea, Nevski, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Dezghingea: str. I. Iachir, Lenin, Miciurin, Pobeda, Şevţova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Corten - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Gaidar: str. M. Lomonosov, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



14. Călăraşi:

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Bravicea - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



15. Căuşeni:

str. 1 Mai, str-la 1 Mai, Alba Iulia, Ana şi Alexandru, A. Ghidirim, Iurii Gagarin, M. Eminescu, Unirii - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

str. A. Mateevici - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. D. Cantemir, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Troianus, Decebal - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:30

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

s. Cîrnăţeni, s. Plop-Ştiubei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



16. Cimişlia:

s. Fetiţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



17. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Flutura, Măgdăceşti, M. Sadoveanu, N. Iorga, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 13:20 - 17:00



18. Hînceşti:

str. 31 August, Chişinăului, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cărpineni: str. Ceapaev, Creangă, Gagarin, Luceafărul, M. Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Oleg Coşevoi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:00

s. Fundul Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Horjeşti - parţial în intervalul de timp între 13:20 - 17:20

s. Stolniceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



19. Ialoveni:

s. Horodca, s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30

s. Suruceni - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



20. Leova:

s. Beştemac - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



21. Nisporeni:

s. Băcşeni, s. Chilişoaia, s. Isăicani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



22. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Recea - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



23. Ştefan Vodă:

s. Olăneşti: str. Comsomoliscaia, Renaşterii, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Răscăieţi: str. Biruinţa, Chirov, Mira, Molodejnaia, Sovetscaia, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Volintiri: str. Traian, Sf. Gheorghe, Păcii, D. Cantemir, bd. Maria Bieşu, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



24. Taraclia:

s. Mirnoe: str. 8 Martie, s.Mirnoe, Stepnaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



25. Teleneşti:

s. Ineşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:40

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00

s. Hirişeni - în intervalul de timp între 12:00 - 13:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.