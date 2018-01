Rămân fără curent electric. Chișinăul, dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Anatol Corobcianu, Andrei Mureşeanu, Constantin Brîncuşi, Crimeia, Crîngului, Dacia, Druţă Ion, Gheorghe Coşbuc, Mihai Viteazul, Nicolae Iorga, Orheiului, Toma Ciorbă, Uzinei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Paris 12/1, 12/2, 12/3, N. Costin 46, 55, 55/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Ştefan Vodă, Iur. Gagarin, S. Bogza, str şi str-la Podgorenilor - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

şos. Hînceşti 34/1, 34/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. A. Crihan 1-9, 2-10, Dîmbului, 8-54, 9-43, Drumul Viilor 1-13, 4-12, str-la Drumul Viilor 2, Lacului 1-27, 6-22, 43, 32, str-la Parcului 4, 8, 10, Valea Dicescu 4-42, 5-25 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Băltagi 1-39, 2-30, Bugeacului 1-19, 2-10, Focşani 42, Haiducilor 6, 13, 19, 27, şos. Hînceşti 71, 73, 86, 94, 9999, Sihastrului 5, 7, 999, Vlaicu Aurel 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Schinoasa Deal, Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Sf. Vasile 8, 10, 13, 14 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

str. Sitarului, Schinoasa Deal, Livădarilor, Izvoarelor, Bujorilor, str şi str-la Prepeliţei, Cobzarilor, str-la Potîrnichei - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

str. Băltagi, Haiducilor, Izvoarelor, Sihastrului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. 27 August 1989, Alecu Russo, Boris Glavan, Constructorilor, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Dumbravei, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Miron Costin, Plopilor, Plopilor str-la, Popov, Serelor, Sfînta Mari, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tineretului str-la, Traian, Tudor Bubuiog, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Gospodarilor, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 14:00



7. Anenii Noi:

str. B. Glavan, Novaia, Suvorov, Tighina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Cobusca Veche, s. Floreşti - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Maximovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



8. Basarabeasca:

str. 28 Iunie, Iujnaea, Octeabriscaea, Sovhoznaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



9. Cahul:

s. Huluboaia, s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:00

s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



10. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Vulcăneşti: str. 25 Siezda, Cahul, str-la Cahul, M. Frunze, Ostrovscogo, S. Lazo, str-la S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:00

or. Comrat: str. Lenin, Pobeda - în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



11. Călăraşi:

str. 1 Mai, 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun 2 str-la, Biruinţei, Bojole, Bojole 1 str-la, Bojole 2 str-la, Diaconaş, Diaconaş 2 str-la, Diaconaş 3 str-la, Diaconaş 5 str-la, Dragoş Vodă, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, Pantelimon Halippa, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toma Ciorbă, Divizia 80 de Gardă - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:30

str. 1 Mai, 31 August, Ştefan cel Mare, Biruinţei, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



12. Căuşeni:

s. Pervomaisc, s. Constantinovca, s. Picus, s. Ochiul Roş - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



13. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. E. Doga, I. Inculeţ, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan cel Mare, T. Arghezi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Jevreni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:30



14. Hînceşti:

s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Cărpineni: str. Tcacenco, Ştefan Neaga, Ştefan Vodă, Calinin, Cocoarelor, Colhoznaia, Davîdova, Independenţei, Leova, M. Lomonosov, Pobeda - parţial în intervalul de timp 09:40 -17:30



15. Ialoveni:

str. 27 August, 27 August str-la, Alexandru Cel Bun, Alexandru Hîjdeu, Barbu Lăutaru, Basarabia, Carpaţilor, Cetatea Albă, Chilia, Cişmelelor, Constantin Sterea, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbrava Roşie, Florilor, Grigore Vieru, Hotinului, Ialoveni, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Işnovăţ, Iurie Gagarin, Livezilor, Livezilor str-la, Luceafărul, Luceafărul str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Sănduţa Petru 2 str-la, Sănduţă Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 2 Str-Lă, Ştefan Neaga 3 Str-Lă, Ştefan Neaga 1 str-la, Ştefănucă Petru, Vasile Alecsandri, Veniamin Zarzăr, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30



16. Leova:

s. Iargara: str. 31 August, Miciurin - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Sărata Nouă: str. Doina, Litoralului, Livezilor, Sărata Nouă, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



17. Nisporeni:

s. Bălăureşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Mileşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



18. Orhei:

s. Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Izvoare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Peresecina: str. A. Donici - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00



19. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



20. Ştefan Vodă:

s. Olăneşti: str. 28 Iunie, Şerbacova, Doinelor, Tolbuhin, Cotovschi, Livezilor, Podgorenilor, Suvorov, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Purcari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Talmaza: str. 27 August, Comarov, Duca Vodă, M. Eminescu, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Talmaza: str. 27 August, Gagarin, Lomachin, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 15:00



21. Taraclia:

str. 28 Iunie, Bulgară, Karl Marx, V. Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Tvardiţa: str. Miciurin - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30



22. Teleneşti:

str. M. Costn - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 16:50

s. Chiţcanii Vechi -în intervalul de timp între 08:45 - 10:45



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.