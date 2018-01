Rămân fără curent electric. Chișinăul dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 60, Aeroport 9003 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Aeroport 4, 8, 9, 11, 12 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Cuza Vodă 39/4, Independenţei 30, 32, 32/2, 32A,B, 34, 34/1, 34A, 36, 38/1, 38/2, 38A,B, 40, Valea Crucii 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Bucureşti, Cîmpiei, Dimitrie Cantemir, Independenţei, Nicolae Sulac, Schinoasa, Sfinta Treime, Teilor- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Anatol Corobcianu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea Cel Bătrîn, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Victoriei, Victoriei-1- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1oră)



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Ştefan cel Mare 9009- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Puşkin 35, 37, 37A, Alexandru cel Bun 68, 89, 91, 96, 98, 98A, 9990, C. Tănase 7, E. Doga 4, 4/1, 9999, Gr. Vieru 4, Mitr. Bănulescu Bodoni 26, 51, 53, N. Costin 16 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Alexandru Plămădeală, Boris Glavan, Dragoş Vodă, Drumul Petricanilor, Gratiesti, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Petricani, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



6. Anenii Noi:

str. B. Glavan, Novaia, Suvorov, Tighina- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. B. Glavan, Novaia, Tighina- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

str. Concilierii Naţionali- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

str. Concilierii Naţionali, Cotovschi, Suvorov, Tighina, str-la Tihaia- parţial în intervalul de timp între 12:00 - 18:00

s. Geamăna- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Puhăceni- parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



7. Cahul:

s Spicoasa- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Baurci-Moldoveni- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Cantemir:

s. Goteşti- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30



9. Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Comrat: str. Fontannaea, Grigore Cotovschi, Lenin, Pobeda, Tretiakov, Turna Soca- parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:30



10. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Bojole, Diaconaş 2 str-la, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 1 str-la, Nicolae Testemiţeanu, Salcîmilor, Toma Ciorbă, Vişinilor De Jos- parţial în intervalul de timp între 09:15 - 12:00

s. Onişcani- parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Rădeni- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



11. Căuşeni:

str. 1 Mai, str-la 1 Mai, Alba Iulia, Ana şi Alexandru, A. Ghidirim, Iurii Gagarin, M. Eminescu, Unirii- parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

str. 31 August, Alba Iulia, A. Donici, B. Vodă, C. Negruzzi, Livezilor, M. Eminescu, C. Stere- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

str. M. Frunze, Meşterul Radu, Nega Nadejda- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. P. Rareş, Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Ştefan cel Mare- parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Cîrnăţeni, s. Plop-Ştiubei- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00



12. Criuleni:

s. Bălăbăneşti- parţial în intervalul de timp între 09.:30 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. A. Russo- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



13. Hînceşti:

str. Mihalcea Hîncu- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Mireşti- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:45



14. Ialoveni:

s. Ulmu- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



15. Nisporeni:

str. Alexandru cel Bun, Chişinăului, Marea Adunare, Suveranităţii- parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:00

str. Chişinăului, C. Stamati, Fîntînilor, M. Viteazul, Mitr. Petru Movilă, Suveranităţii- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. Chişinăului, Toma Ciorbă- parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:15

s. Vărzăreşti- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



16. Orhei:

str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Ioan Pelivan, Nouă, Prieteniei, Roman Tudose, Roman Tudose Str-La, Stere Constantin, Stere Constantin ,Str-La, Unirii, Unirii, Str-Lă- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Vatici- parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00



17. Străşeni:

s. Găleşti- parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Sadova- parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



18. Ştefan Vodă:

s. Marianca de Jos: str. M. Eminescu, Serghei Esenin, Suvorov- parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Olăneşti: str. 31 August, Calinin, Ceapaev, Florilor, Lenin, Moghilevscaia, N. Testemiţeanu, Pirogov, Nistreană, V. Maiakovschi- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Volintiri: str. Grădinilor, Viilor- parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Volintiri: str. Ştefan cel Mare, Păcii- parţial în intervalul de timp între 13:45 - 15:30

19. Taraclia:

s. Albota de Sus: str. Iubileinaea - în intervalul de timp între 14:00 - 15:00



20. Teleneşti:

s. Mihalaşa- parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Moara- parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:45



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.