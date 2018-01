Rămân fără curent electric. Chișinăul dar și alte localități din țară vor fi deconectate de la rețeaua de electricitate

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, s. Străisteni:

str. Sf. Mihail, Străisteni, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Anatol Corobcianu, Andrei Mureşeanu, Chişinăului, Constantin Brîncuşi, Constantin Stere, Crimeia, Crîngului, Dacia, Doina, Druţă Ion, Druta-1, Fîntînilor, Gheorghe Coşbuc, Hotin, Ion Inculeţ, Livezilor, Mihai Viteazul, Mioriţa, Mircea Cel Bătrîn, Nicolae Iorga, Orheiului, Păcii, Sfîntul Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Toma Ciorbă, Uzinei, Valea Satului, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Sf. Mihail, Băcioi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Sihastrului, 2, 6, 11-29 - în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. I. Creangă, Sihastrului, Livădarilor, Schinoasa Vale,Schinoşica, str şi str-la Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Nicolae Milescu Spătaru 23 - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30

str. Dumbrava Roşie 1, 2, 3, Florării 43, Vadul lui Vodă 16-28, 17 A-Z - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:0



6. Chişinău, sectorul Rîşcani:

bd. Moscova 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, str. M. Costin 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Anenii Noi:

s. Botnăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Gura Bîcului - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:40

s. Geamăna - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Ciobanovca - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



8. Cahul:

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:20

s. Chircani - în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



9. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Gaidar: str. Lenin, Maxim Gorki, Necrasova, Serghei Lazo, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



10. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Barbu Lăutaru, Constantin Stamati, Grigore Ureche, Ion Neculce, Mihail Frunze, Miron Costin, Miron Costin 2 str-la, Nicolae Milescu Spătarul, Ştefan Neaga, Ştefan Neaga 1 str-la, Vişinilor De Jos, Zamfir Arbore - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. N. Testimiţeanu, M. Frunze, I. Neculce, Gr. Ureche, M. Costin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Ciprian Porumbescu, Fîntînilor, Mihai Eminescu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătarul, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Victoriei, Vălcineţ, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



11. Căuşeni:

str. Burebista, Calea Ştefaneştelor, Dacia, Decebal, Mihai Kogălniceanu, Mioriţa, Tighina şos., Troada, Troianus - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Baurci, s. Chircăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Ursoaia: str. Alexandru cel Bun, Ion Creangă, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



12. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Basarabiei, Burebista, Calea Liceului, Calea Orheiului, Cuza-Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Dumitru Matcovschi, Flutura, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Magdiciu Petre, Maria Cibotari, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Sulac, Orhei, Păcii, Porumbeni, Răzeşilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Mălăieştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Boşcana - în intervalul de timp între 14:45 - 16:15

s. Jevreni - în intervalul de timp între 08:45 - 10:45



13. Hînceşti:

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 19:00

or. Hînceşti: str. Boris Glavan, Codrilor, Constantin Negruzzi, Ion Neculce, Mihail Frunze, Nagornaea, Pionerschii str-la, Păcii, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Călmăţui - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



14. Ialoveni:

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



15. Nisporeni:

s. Ciuteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45



16. Orhei:

str. Junimii, M. Gorikii, str-la M. Gorikii, Sălcilor, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lucăşeuca, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 15:00



17. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Cojuşna: str. Mihai Viteazul, Nicolae Dimo, Pavel Boţu, s.Cojuşna, Scorenilor, Truşeni, Vişinilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



18. Ştefan Vodă:

s. Carahasani: str. 1 Mai, Karl Marx, Gr. Cotovski, I. Creangă, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30- 17:30

s. Marianca de Jos: str. M. Eminescu, Suvorov, M. Frunze - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenina, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Mira, Molodejnaea, S.Popeasca, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Purcari: str. Alexandru Cel Bun, Lenin, Miciurin, Mihail Frunze, Purcari, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Olăneşti: str. 31 August, Carbîşev, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Semionoca - în intervalul de timp între 16:20 - 17:30



19. Taraclia:

str. Nahimov, Sadovaea, Ucraina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



20. Teleneşti:

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 16:55

Pub

21. Basarabeasca

or. Basarabeasca: str. Comsomoliscaea, Comsomoliscaea Jd, Comsomoliscaea str-la Jd, Ivan Turghenev JD, Kirpicinaea Jd, Kirpicinaea str-la Jd, Nicolai Cernоşevski, Nicolai Cernоşevski JD, Putilovscaea JD, Putilovskaea, Sovhoznaea - în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

or. Basarabeasca: str. Profsoiuznaea, Sadovaea, Sportivă - în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.