Promo-LEX: Igor Dodon trebuie să garanteze dreptul la educație în regiunea transnistreană

Asociația Promo-LEX solicită președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, să contribuie la garantarea dreptului la educație în regiunea transnistreană. Asociația spune că problema accesului la educație în regiunea transnistreană trebuie să fie abordată în cadrul vizitei lui Dodon la Moscova, din data de 16 ianuarie.

„Prin Hotărârea Marii Camere a CtEDO din 19.10.2012 a fost recunoscută violarea dreptului la educaţie a celor 170 de reclamanți, iar responsabil de aceste încălcări a fost recunoscut Statul Federaţia Rusă.

Subliniem câteva aspecte foarte importante, constatate de Curtea Europeană și care încă urmează a fi executate întru realizarea și garantarea în egală măsură a drepturilor tuturor locuitorilor din regiunea transnistreană a R. Moldova.

Astfel, Curtea a considerat drept abuzivă evacuarea din str. Gagarin, or. Râbniţa a Liceului „Evrica”, edificiului şcolii din str. Kosmodemianskaia, or. Bender a Liceului „Alexandru cel Bun”, precum și evacuării din or. Grigoriopol a Liceului „Ştefan cel Mare” din or. Grigoriopol din 2002”, spun experții Promo-LEX.

De asemenea, Curtea a dispus încasarea sumei totale de 1mln 70 mii Euro, în calitate de despăgubiri morale pentru cele 170 victime precum și costuri de reprezentare în fața Curții. Această hotărâre urma să fie executată până la 19.01.2013.

Totodată Curtea Europeană a constatat că legislaţia locală („RMN”) conține prevederi discriminatorii și incompatibile cu garantarea dreptului la educație tuturor locuitorilor din această regiune a R. Moldova. Aceste prevederi abuzive restrâng folosirea grafiei latine pentru funcţionarea și predarea limbii române în acest spațiu al (art. 6 a „Legii cu privire la funcţionarea limbilor”, art. 12 al „Constituţiei RMN”, art. 200/3 „Codul contravenţiilor administrative al RMN”, decizia din 18.08.1994 cu privire la interzicerea folosirii grafiei latine în instituţiile şcolare).

„Cu regret, în decursul celor 3 ani, autoritățile Federației Ruse (Agentul Guvernamental și Ministerul Justiției al Federației Ruse) au ignorat demersurile reprezentanților și ale reclamanților de a executa hotărârea Curții, iar drepturile persoanelor ce doresc să studieze în baza Programului (Curriculei) Educațional al Ministerului Educației de la Chișinău rămân încălcate în continuare. Rămânem ferm convinși de faptul că executarea hotărârii CtEDO în beneficiul celor 170 de cetățeni ai Republicii Moldova ar putea contribui la respectarea atât a dreptului la educație cât și în general la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană”, adaugă experții de la Promo-LEX.

Astfel, Asociația face apel către Igor Dodon să abordeze în discuțiile sale cu omologul său rus problema drepturilor omului în regiunea transnistreană și să solicite executarea Hotărârii Curții Europene din 19 octombrie 2012, pentru a contribui la apărarea drepturilor și intereselor constituționale ale locuitorilor și cetățenilor Republicii Moldova din regiunea transnistreană.