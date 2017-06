Proiectul „Fațade Publice” așteaptă vizitatorii. Își propune să susțină experimente artistice pentru a consolida comunitățile locale

Sub umbrela proiectului „Fațade Publice”, în perioada 5-10 iunie, un grup de arhitecţi sub îndrumarea artistului Ștefan Rusu din Moldova (membru al platformei IN SITU – Platformă Europeană pentru Creație Artistică în Spațiul Public:

http://in-situ.info/en/

), cu participarea Laboratorului de Arhitectură MIEZ și atelierului Bike Time (Chișinău), Atelier Vast (București), Meet Lab (HU) au organizat un atelier de design și construire a unei platforme mobile „Apartamentul Deschis” care a fost instalată în curtea din str. Teilor 9.