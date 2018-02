Programul „Mărțișor de acasă” se va desfășura în diasporă. Mărtișorul va face turul Europei în martie

Mărțișor de acasă”, este un program guvernamental dedicat diasporei Republicii Moldova, se va desfășura în conformitate cu planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei naționale „Diaspora – 2025”, în care este prevăzut elaborarea și implementarea programelor destinate menținerii identității naționale, culturale și lingvistice.

Programul are drept scop consolidarea diasporei, promovarea tradițiilor și a imaginii pozitive a Republicii Moldova peste hotare prin intermediul „Mărțișorului”, precum și păstrarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare cu țara de origine.

Programul se planifică a fi organizat în țările unde există un număr mare de cetățeni ai Republicii Moldova, dar la solicitările cărora BRD, anterior, nu a dat curs: Olanda or. Haga (3 martie), Belgia or. Bruxelles (4 martie), Grecia or. Atena (11 martie), România or. București (24 martie) și Spania or. Barcelona (25 martie).

În cadrul evenimentului, se vor desfășura ateliere tematice de lucru care vor include tehnici de confecționare a mărțișoarelor, iar trupa Alex Calancea Band din Republica Moldova va susține un program artistic, care va include un proiect inedit gândit, special, pentru diasporă.