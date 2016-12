Prognoză optimistă de creştere economică pentru Moldova în 2017

În 2017 creşterea economică a Republicii Moldova poate să depăşească prognoza Guvernului de 3-4% şi se va baza în mare parte pe investiţiile guvernamentale. Pentru ca ţara să ajungă într-o situaţie economică bună, este nevoie de o creştere economică de 8-10% timp de zece ani la rând.

Constatarea aparţine managerului de proiect al Grupului German de Consiliere Moldova, Jorg Radeke, contactat de IPN. Jorg Radeke a remarcat că în 2016 Guvernul a fost nevoit să reducă foarte mult cheltuielile pentru că partenerii externi au îngheţat susţinerea financiară.

În acest an s-a cheltuit cu 10% mai puţin decât s-a planificat în buget. Dacă în 2017 Guvernul va efectua cheltuielile planificate, aceasta va impulsiona creşterea economică. În 2016 cheltuielile au alcătuit 33% din PIB, iar pentru 2017 se planifică la nivel de 38%. E o creştere cu 5 puncte procentuale.

Potrivit expertului, aceste cheltuieli suplimentare vor fi pentru investiţii în drumuri, şcoli, achiziţii publice, pensii, pentru salarii etc. şi aceasta este o acţiune bună pentru economie. În opinia expertului german, acest lucru va servi drept bază de creştere economică în 2017. Jorg Radeke spune că nu este atât de relevantă compararea cifrei bugetului planificat de la an la an.

Componenta cheltuielilor este cea care trebuie urmărită, şi anume cât s-a cheltuit real din ceea ce s-a planificat. În 2016 Guvernul planifica să cheltuiască circa 38% din PIB, cu mult mai mult decât a făcut-o. Într-un moment a înţeles că bani nu mai sunt deoarece granturile şi creditele ieftine au fost îngheţate şi, în aceste condiţii, s-a văzut nevoit să reducă cheltuielile.

Expertul a subliniat că economia este constituită din componentele: consum – investiţii – cheltuieli guvernamentale – comerţ extern. Dacă cheltuielile guvernamentale cresc substanţial pentru construcţia drumurilor, spre exemplu, vor creşte şi salariile în sectorul construcţii, oamenii vor avea mai mulţi bani pentru cheltuieli de consum. Desigur, nu este tocmai modelul de creştere economică de care ţara are nevoie. Un model economic bazat pe investiţii şi export este cel spre care trebuie să se tindă.

Pentru a atinge creşterea economică de 8-10% timp de mai mulţi ani Jorg Radeke spune că sunt necesare reforme care la început sunt dureroase, atât pentru cetăţenii simpli, cât şi pentru grupurile de interese.