Prognoza meteo: Vreme se răcește cu câteva grade. Ce temperaturi vor avea în acest weekend

În ultimile zile ale săptămânii ne așteaptă temperaturi puțin mai scăzute. Dacă astăzi ziua va fi însorită, mâine vor cădea precipitații sub formă de lapoviță.

În centru, valorile termice pe timp de zi vor indica trei grade cu plus, iar noaptea temperatura va scădea până la cinci grade cu minos.

La nord temperaturi negative nu se vor înregistra, pe timp de zi valorile termice vor oscila între plus un grad și plus patru grade. La sud maxim plus cinci grade vor indica termometrele pe timp de zi.

Duminică va fi o răcire ușoară, noaptea valorile termice ale aerului vor scădea până la minos șapte grade în partea de nord a țării, până la minos șase grade, în centru, iar la sud, până la minos cinci grade.