Probleme pentru Delia. Cântăreaţa a ajuns la spital.

Delia Matache a dezvăluit că zilele trecute a fost nevoită să meargă la spital din cauza faptului că începuse să aibă probleme cu auzul. Problemele au venit pe fondul unei răceli puternice care a lovit-o pe cântăreaţă.

“Am ajuns la doctor în urma cu câteva zile. Mi se înfundaseră urechiile şi nu mai auzeam. Urma să am un concert şi nu mă auzeam cântând. M-am speriat, normal, credeam că am otită. Şi acum cred că am un început de otită. Mi s-a prescris un tratament cu antibiotic”, a spus Delia, transmite cancan.ro.