Prințul William și prințul Harry au decis să vorbească pentru prima dată deschis despre moartea mamei lor, prințesa Diana: „Simțim că am dezamăgit-o …”

„Datoria noastră era să o protejăm”

La acea vreme, William avea 15 ani, iar Harry 12. „Unul dintre motivele pentru care eu și Harry am vrut să facem asta este faptul că simțim că îi datorăm acest lucru. Cred că pe de o parte simțim că am dezamăgit-o când eram mici, pentru că nu am putut să o protejăm. Datoria noastră ca fiii ei era să o protejăm. Simțim că îi datorăm acum, la 20 de ani de la moartea ei, să-i apărăm numele și să le spunem tuturor ce caracter și ce persoană minunată a fost”, a declarat William.

Pub

William și Harry continuă munca Dianei

Mezinul familiei regale a explicat, de asemenea, că au fost de acord să facă acest documentar pentru că au vrut să demosntreze ce impact a avut mama lui asupra întregii lumi. În prezent, William și Harry continuă munca Dianei, colaborând cu instituții și organizații caritabile axate pe cercetarea în domeniul sănătății mintale și a SIDA.

„Cred că nu va fi niciodată ușor pentru noi doi să vorbim despre mama noastră, dar 20 de ani pare a fi un moment bun pentru a reaminti oamenilor diferența că ea a făcut nu doar pentru familia regală, dar și pentru lume. Când a murit, a existat o revărsare de emoție și de iubire care a fost … destul de șocantă. Era frumos și uimitor în același timp. Acum, uitându-mă la trecut, e uimitor că mama noastră a avut un efect așa uriaș asupra atâtor oameni. Când ești așa tânăr și ceva de genul acesta ți se întâmplă, cred că este așezat aici, acolo, oriunde – în inima ta, în capul tău și rămâne acolo pentru foarte mult timp”, a mai spus Harry.

Totodată, roșcovanul familiei regale a mărturisit că a avut numeroase „prăbușiri” și depresii după moartea mamei sale, fiind foarte afectat de pierdrea ei.

Se fac 20 de ani de la moartea prințesei

În luna august se fac 20 de ani de la moartea prințesei Diana. Cea mai iubită prințesă britanică a murit într-un accident de masina produs în pasajul de sub podul Alma, din Paris, pe 31 august 1997. Ea se afla în mașină cu prietenul ei, Dodi Al-Fayed, și cu soferul mașinii, care au decedat, de asemenea. Echipajele de salvare au ajuns în doar cateva minute, dar au avut nevoie de aproape o oră și jumatate ca să taie carcasa mașinii ca să o scoată dintre fiarele contorsionate și să o transporte la spital.

Anchetele au stabilit că moartea Printesei Diana si cea a lui Dodi al-Fayed au survenit în urma accidentului, a cărui cauza principala a fost viteza excesivă, ei încercând să scape de mașinile paparazzilor. Însă, de atunci au apărut fel de fel de teorii ale conspirației care susțin că în spatele accidentului s-ar fi aflat chiar fostul ei soț, prințul Charles, sau regina Elisabeta a II-a.