Prințesa Mako a Japoniei și-a anunțat logodna. Va fi nevoită să renunțe la titlul regal după căsătorie

Prințesa Mako, nepoata cea mai mare a Împăratului Japoniei, Akihito, a anunțat că este logodită cu un fost coleg de universitate. După căsătorie, Prințesa va fi nevoită să renunțe la titlul regal. Legea imperială spune că prințesa trebuie să iasă din familia regală când se căsătorește cu un om din popor. În Japonia, femeile nu au dreptul să succeadă la tronul țării.

Prințesa Mako și logodnicul ei, Kei Komuro, ambii de 25 de ani, s-au întâlnit la Universitatea Creștină Internațională din Tokyo, cu cinci ani în urmă, relatează elleuk.com, citat de UNIMEDIA.

"Încă din copilărie am fost conștientă că voi părăsi familia regală odată ce mă voi căsători", a spus Prințesa Mako. "Deși am lucrat pentru a-l ajuta pe Împărat și pentru a-mi îndeplini datoriile de membru al familiei regale, am avut grijă și de viața mea".

Cuplul s-a logodit în 2013.