Primii diplomaţi ruşi expulzaţi din Statele Unite au ajuns la Moscova. Toți au părăsit țara la 31 martie

Avionul, un Il-96, transporta 46 de diplomaţi ruşi şi familiile lor, potrivit agenţiei de stat TASS. Un al doilea avion cu diplomaţi expulzaţi este aşteptat la Moscova mai târziu în cursul zilei de duminică.



Potrivit ambasadorului rus în SUA, Anatoli Antonov, cei 60 de diplomaţi ruşi expulzaţi de la Washington, New York şi Seattle au părăsit toţi ţara la 31 martie. Aceştia, împreună cu familiile, în total 171 de persoane sunt aduşi în ţară cu două avioane, dintre care unul are prevăzută o scurtă escală la New York, transmite AGERPRES.

Urmare a otrăvirii fostului agent rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia la Salisbury (în sud-vestul Angliei), Statele Unite au anunţat, pe 26 martie, expulzarea a 48 de diplomaţi ruşi ataşaţi la ambasada rusă la Washington şi alţi 12 care lucrează la misiunea rusă la ONU. De asemenea, au decretat închiderea consulatului rus din Seattle.

În represalii, Moscova a anunţat joi expulzarea a 60 de diplomaţi americani şi închiderea consulatului american de la St. Petersburg.



Tot la 26 martie, au mai anunţat expulzări de diplomaţi ruşi 16 ţări din Uniunea Europeană, precum şi Canada, Norvegia, Ucraina. Ulterior la această acţiune au aderat şi alte state. În total, în cadrul acestei măsuri de retorsiune coordonată a Occidentului, fără precedent chiar şi în perioada Războiului rece, au fost expulzaţi peste 140 de diplomaţi ruşi în Europa, America de Nord şi Australia



La rândul ei, Rusia a anunţat măsuri în oglindă. În total, a fost anunţată expulzarea a circa 300 de diplomaţi de o parte şi de alta după otrăvirea cu un agent neurotoxic militar a fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei acestuia Iulia.