Primele reacții ale artiștilor la tragica veste despre moartea solistului trupei Linkin Park

Au apărut primele omagii din partea artiștilor la tragică veste despre moartea solistului Linkin Park, Chester Bennington, scrie theguardian.com, citat de UNIMEDIA. Colegul de trupă al regretatului artist, Mike Shinoda a scris pe twitter că este "șocat și am inima frântă".

Artista Rihanna a scris în instagram despre Chester Bennington că a fost "cel mai impresionant talent pe care l-am văzut live vreodată".

Cântărețul american Nikki Sixx a postat pe twitter următorul mesaj: "Sunt în lacrimi. Chester mi-a spus recent cât de fericit era. El a fost un om atât de dulce și talentat. Îmi pare foarte rău pentru familia, colegii de trupă și fanii lui".

Omagii au mai adus artistul englez Stormzy, guvernatorul din Ohio John Kasich și rapperul american Chance the Rapper.

Joi dimineața, solistul trupei Linkin Park Chester Bennington a fost găsit spânzurat în casa sa din Los Angeles. Potrivit TMZ, artistul în vârstă de 41 de ani avea în ultima perioadă mai multe probleme cu alcoolul și drogurile.

În interviuri din trecut, Bennington povestea sincer despre lupta sa cu drogurile și alcoolul, mai scrie theguardian.com. "Nu este cool să fii alcoolic- nu e cool să mergi să bei și să fii un prost", a declarat Bennington în 2009. "Este cool să te recuperezi. Aceasta este cine sunt, aceasta este ceea despre ce scriu, ce fac și cea mai mare parte a lucrărilor mele a fost o reflecție a ceea prin ce am trecut, într-o măsură sau alta".

Bennington a împărtășit și detaliile copilăriei sale abuzive, într-un interviu din 2011 pentru the Guardian: "Când eram tânăr, să fiu bătut și aproape violat nu era deloc vesel. [...] nu îmi amintesc când s-a început... Doamne, nu-i de mirare că am devenit un dependent de droguri. Nu-i de mirare că am fost complet nebun pentru o scurtă perioadă".

Cel mai recent album al trupei Linkin Park "One More Light" ("Încă O Lumină") a fost lansat în mai, iar moartea solistului Chester Bennington a venit cu câteva zile înainte ca trupa să-și înceapă cel mai recent turneu mondial.