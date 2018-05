Primele imagini de la căsătoria lui Richard Gere cu Alejandra Silva

Celebrul actor din "Pretty Woman", în vârstă de 68 de ani, şi Alejandra Silva, în vârstă de 35 de ani, au organizat o petrecere fastuoasă la un ranch din afara oaşului New York, în data de 6 mai, pentru a celebra uniunea lor.



Revista spaniolă "Hola!" a fost cea care a dezvăluit faptul că Richard Gere s-a căsătorit în secret şi a obţinut şi o declaraţie a actorului: "Am găsit viaţa liniştită şi fericită pe care am căutat-o întotdeauna".



Asemeni unei poveşti din film, Alejandra a mărturisit că l-a găsit pe bărbatul vieţii sale, "eroul şi cavalerul meu". "Eram cumva pierdută, fără lumină, iar viaţa mea a căpătat sens atunci când l-am cunoscut pe el. Am avut sentimentul că mi-a fost predestinat pentru a-mi arăta adevărata cale'', a spus activista de origine spaniolă.



Richard Gere şi Alejandra Silva şi-au exprimat intenţia de a se căsători în noiembrie anul trecut, la o petrecere organizată de Harper's Bazaar la Cazinoul din Madrid. Tânăra originară din Galicia s-a afişat cu un inel de logodnă pe deget, însă când presa a întrebat-o despre viitoarea nuntă, s-a ferit să dea vreo declaraţie. "Tot ceea ce fac este pentru Alejandra", s-a limitat să spună şi Richard Gere.



Este cel de-al treilea mariaj pentru Richard Gere, care a mai fost căsătorit cu top modelul Cindy Crawford (1991- 1995) şi cu actriţa Carey Lowell (2002 - 2016), cu care are un fiu. Alejandra a fost şi ea căsătorită cu Govind Friedland, cu care are un fiu de cinci ani, Albert, scrie agerpres.ro