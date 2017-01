Prima „sală de consum de droguri” din Franța primește aproape 200 de persoane pe zi

La trei luni după deschiderea sa la Paris, prima „sală de consum de droguri” din Franța, disponibilă șapte zile din șapte, primește zilnic aproape 200 de consumatori de stupefiante, conform asociației care administrează locul.

„Avem între 170 și 220 de persoane care vin zilnic să consume. După numai trei luni, este enorm, iar acest lucru arată că sala răspunde unei nevoi", a explicat pentru AFP președintele Asociației Gaia, Jean-Pierre Lhomme.

Deschisă la 17 octombrie 2016, sala a adăpostit în total circa 8.000 de consumatori, a precizat el.

Aproximativ 5.000 de persoane s-au dus de asemenea la acest loc, denumit oficial „sală de consum de risc mic”, pentru a li se furniza material steril, conform asociației.

Deschiderea acestei prime săli în Franța a fost contestată de o parte a riveranilor, care se tem de o amplificare a delicvenței și a traficului de droguri în acest cartier din nord-estul capitalei, cunoscut deja pentru numărul mare de toxicomani.

Spațiul, care are 400 de metri pătrați, este situat în incinta unui spital, însă dispune de o intrare separată, protejată de un grilaj și de o cameră de supraveghere. Deschis șapte zile din șapte, spațiul are 12 posturi de consum, o sală de odihnă și birouri unde toxicomanii pot cere sfaturi și pot fi supuși unor teste medicale, în special pentru depistarea virusului HIV și a hepatitei C.

Deschiderea acestei săli la Paris a fost urmată de deschiderea unei a doua săli de consum la Strasbourg la 7 noiembrie, destinată consumatorilor din estul Franței, dar și celor care traversează frontiera din Germania, în cadrul unui program de testare a unor astfel de săli, posibil prin legea sănătății adoptată în decembrie 2015.

Lansând acest experiment prevăzut pentru o durată de șase ani, Franța se alătură Germaniei, Australiei, Canadei, Spaniei, Danemarcei, Luxemburgului, Norvegiei, Olandei și Elveției, unde deschiderea de săli de consum și-a dovedit eficacitatea în ultimii ani.