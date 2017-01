Prima reacție a procurorului acuzat că a lovit un activist: A fost o provocare. Nu pot lovi cu mâna dreaptă

Ion Dulgheru, fostul adjunct al procurorului sect. Centru, astăzi, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, acuzat că a mers cu mașina pe trotuar, iar ulterior l-a lovit pe activistul Alexei Dimitrov se declară nevinovat și spune că a fost victima unei provocări. Acuzatorul de stat susține că nu l-a lovit pe activist, precizând că el nu poate lovi cu mâna dreaptă, fiind, de fapt, stângaci, scrie Ziarul de Gardă.

Dulgheru anunță că a depus și el o plângere la poliție, unde a reclamat faptul că Dimitrov l-a numit cu cuvinte necenzurate și i-a deteriorat automobilul, după ce l-a lovit cu piciorul.

Alexei Dimitrov are însă un alt punct de vedere: „Eu am depus plângere imediat la poliție. Mi-a aplicat în partea dreaptă a feței o lovitură cu pumnul, destul de neplăcută. N-am fost la medic, dar evident, ca să nu las așa, aș apela la o expertiză. Dar, era sfârșit de zi, vineri, iar sâmbătă și duminică au fost sărbători. A fost o usturime neplăcută, dar mai mult e aspectul moral. E total deplasat… El a mers pe trotuar. Eu i-am bocănit cu degetele în geam, fiindcă altfel nu-i posibil de atras atenția. El s-a simțit tare lezat. El mergea pe trotuar. Am aflat întâmplător că e procuror după ce am introdus pe google numerele de înmatriculare ale mașinii și am dat chiar de câteva articole din Ziarul de Gardă… După ce m-a lovit, el a plecat”, zice Alexei Dimitrov, solicitat de ZdG.

UNIMEDIA amintește că activistul civic Alexei Dimitrov a fost lovit cu pumnul de adjunctul procurorul sectorului Centru, Ion Dulgherul. Asta după ce, activistul i-a cerut omului legii să nu meargă cu Mercedes-ul său pe trotuar.

Ulterior, Inspecţia procurorilor s-a autosesizat în cazul procurorului Ion Dulgheru.

Ziarul de Gardă a făcut anterior portretul procurorului Ion Dulgheru, atunci când acesta a candidat la șefia Procuraturii Anticorupție și a constatat că acesta deţine în proprietate mai multe bunuri de milioane, iar în trecut, a fost cercetat disciplinar din cauza implicării într-un scandal.