Prima reacție a Simonei Halep, după ce s-a calificat în finala de la Australian Open: „Tremur toată”

”A fost foarte greu, tremur toată, sunt foarte emoţionată. Ştiam că va fi foarte complicat, joacă foarte bine, se deplasează şi loveşte din toate poziţiile. Mă bucur mult că am rezistat şi m-am putut impune. Al doilea meci foarte lung, nu e uşor să ai meciuri lungi la acelaşi turneu. Mulţumesc publicului că m-a susţinut şi ajutat. În acest meci am fost prima cu două şanse de a câştiga, am ratat, am spus că pot să revin, am avut încredere”, a declarat românca, imediat după finalul meciului.

Halep a precizat că accidentarea suferită încă de la începutul turneului și cele două meciuri extrem de grele din turneu, cel cu Lauren Davis, de 3 ore și 45 de minute, și cel de astăzi cu Angelique Kerber, de două ore și 20 de minute, o vor face să se odihnească extrem de mult în urma acestui turneu.

”După accidentarea la gleznă am decis să lupt pentru fiecare minge, apoi mă voi odihni, cu siguranţă mă voi odihni mult după turneul ăsta. Încerc să rămân foarte calmă, a fost un meci ca un montagne rousse, am făcut ceea ce contează, ce trebuie, dacă nu renunţi, poţi câştiga, sunt mândră de ce am realizat. ”, a spus Simona râzând, scrie Pro Tv România.