Prietena Selenei Gomez i-a donat un rinichi. Interpreta a avut nevoie de transplant vara aceasta

Selena Gomez a dezvăluit că a primit un rinichi de la prietena ei, Francia Raisa. Interpreta a postat pe intagram o poză unde se ține de mână cu prietena ei pe patul de spital.

"Sunt conștientă de faptul că unii fani au observat că nu am fost activă o parte din vara aceasta și se intrebau de ce nu îmi promovez muzica de care sunt foarte mândră", a scris artista pe instagram. "Am aflat că am nevoie de un transplant de rinichi, din cauza bolii Lupus".

"Nu sunt cuvinte pentru a descrie cum aș putea să îi mulțumesc prietenei mele minunate Francia Raisa. Ea mi-a făcut cel mai important cadou și sacrificiu și mi-a donat un rinichi. Sunt incredibil de binecuvântată. Te iubesc atât de mult, soră", a mai scris Selena Gomez.

Gomez a dezvlăluit încă în 2015 că a fost diagnosticată cu Lupus și anul trecut și-a luat liber o perioadă, pentru că avea probleme din cauza bolii, dar și pentru că suferea de anxietate și depresie, scrie cnn.com

Francia Raisa este o actriță, cunoscută pentru rolul ei în serialul "The Secret Life of the American Teenager" ("Viața Secretă a Teenager-ului American").