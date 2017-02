Premiile Oscar 2017. „Moonlight” a fost desemnat „cel mai bun film”, după o gafă uriașă

Nominalizații din acest an de la Oscar au aşteptat cu sufletul la gură, la Teatrul Dolby, din Los Angeles, să afle câștigătorii celor mai tari producții propuse pentru cea mai râvnită statuetă din lume. Filmul „La La Land”, care era marele favorit, având nu mai puțin de 14 nominalizări, a reușit să se impună și să plece acasă cu cele mai multe trofee, șase la număr, în timp ce ”Moonlight” a câștigat titlul de cel mai bun film.

Casey Affleck și-a adjudecat titlul de cel mai bun actor în rol principal, unde favoriți erau și Ryan Gosling și Denzel Washington.

UPDATE 07.04: „La La Land” a fost declarat inițial câștigătorul categoriei pentru cel mai bun film, însă se pare că aceasta a fost o gafă incredibilă a prezentatorului, Warren Beatty. Trofeul, de fapt, a fost câștigat de „Moonlight”.

UPDATE 06.54: Leonardo DiCaprio anunță câștigătoarea categoriei pentru cea mai bună actriță, în rol principal, revendicat de Emma Stone pentru rolul din ”La La Land”, al șaselea trofeu cu care a fost recompensat celebrul film. Ea s-a luptat pentru acest titlu cu Natalie Portman, care a lipsit de la gală din cauza sarcinii avansate, și cu Meryl Streep.

Scris şi regizat de Damien Chazelle, „La La Land” urmăreşte povestea Miei (Emma Stone), o actriţă aspirantă şi a lui Sebastian (Ryan Gosling), un muzician îndrăgostit de jazz, care se zbat să atingă succesul într-un oraş în care prea multe vise şi inimi sunt frânte zi de zi. Plasat în Los Angeles-ul zilelor noastre, printre decoruri cuceritoare şi momente muzicale fascinante, filmul surprinde bucuriile, dar şi dezamăgirile cotidiene a doi tineri în încercarea lor de a-şi îndeplini visele, scrie libertatea.ro.

UPDATE 06.48: Brie Larson, câștigătoarea de anul trecut a premiului Oscar pentru cea mai bună actriță a anunțat Oscarul pentru cel mai bun actor, în rol principal. Acesta îi revine lui Casie Affleck pentru rolul din pelicula „Manchester by the Sea”. Denzel Washington, care era favorit la această categorie, a părut extrem de dezamăgit de rezultat, reacția sa fiind viralizându-se rapid pe rețelele de socializare.

UPDATE 06.41: Halle Berry anunță premiul pentru cel mai bun regizor. Trofeul merge la Damien Chazelle pentru „La La Land” . Este cel mai tânăr regizor care primește acest premiu al Academiei Americane de Film.

UPDATE 06.34: Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat ajunge la Barry Jenkins pentru filmul „Moonlight”, el devenind a patra persoană de culoare premiată în această seară.

UPDATE 06.29: Ben Affleck anunță câștigătorul de la categoaria cel mai bun scenariu original. Trofeul îi revine lui ”Manchester by the Sea”, care joacă fratele lui, Cassie Affleck.

spunea povestea lui Lee Chandler care devine tutorele nepotului său. El e obligat să revină acasă pentru a-l lua în grijă pe nepotul lui după ce Joe, fratele lui, moare. De-a lungul poveștii, lui Lee îi revin în minte motivele care l-au făcut să plece din Manchester și să se distanțeze de trecut.

UPDATE 06.18: Scarlett Johansson a anunțat încă un Oscar, câștigat de ”La La Land”. A luat trofeul pentru cea mai bună melodie originală „ City of Stars”.

UPDATE 06.14: „La La Land” a câștigat al treilea premiu din această seară , adjudecându-și trofeul pentru cea mai bună coloană sonoră.

UPDATE 05:58: Meryl Streep și Javier Bardem anunță premiul pentru cinematografie (regie de imagine) ce a fost revendicat de ”La La Land” (Linus Sandgren). După ce Linus, care este născut în Suedia, a urcat pe scenă, unde și-a ținut discursul, Jimmy Kimmel și-a cerut scuze pentru „ce s-a întâmplat în Suedia aseară”, făcând aluzie la gafa lui Trump de acum o săptămână când a anunțat un atac fals în Suedia, pentru care a fost aspru criticat.

UPDATE 05.48: „Sing” a primit Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj.

UPDATE 05.44: „The White Helmets” a fost desemnat cel mai bun scurtmetraj documentar.

UPDATE 05.36: Filmul lui Mel Gibson, ” Hacksaw Ridge” a primit și Oscarul pentru cel mai bun montaj.

UPDATE 05.30: La categaroria cele mai bune efecte vizuale, „The Jungle Book” a fost desemnat câștigător.

UPDATE 05.14: Filmul ”La La Land”, care era considerat marele favorit al serii, având nu mai puțin de 14 nominalizări, a câștigat primul trofeu din această aseară la categoria cel mai bun design de producţie.

UPDATE 05.11: „Zootopia” a fost desemnat cel mai bun film animat.

UPDATE 05.07: ”Piper” a luat OScarul pentru cel mai bun scurtmetraj animație.

UPDATE 04.58: Charlize Theron anunță premiul pentru premiul cel mai bun film străin. Oscarul a mers la ”The Salesman” (Iran), deși favorit era ”Toni Erdmann”, produs de românca Ada Solomon. Regizorul iranian Asghar Farhadi și actrița Taranesh Alidoosti, protagonista „The Salesman“, nu au venit la eveniment, în ciuda nominalizării. Ei au boicotat gala de decernare a premiilor Oscar și au anunțat încă de luna trecută că nu vor veni la Los Angeles, în semn de protest față de decretul antiimigrație al președintelui american Donald Trump.

Viola Davis, cea mai bună actriță, în rol secundar

UPDATE 04.40: Oscarul pentru cea mai bună actriță, în rol secundar, merge la Viola Davis pentru rolul din ”Fences”. Acesta este primul trofeu câștigat de actriță, după trei nominalizări. Viola a plâns în timp ce și-a rostit discursul de mulțumire. „Am devenit artistă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că este singura profesie care sărbătorește o viață. (…).Mulțumesc căpitanului meu, Denzel Washington”, a spus aceasta printre lacrimi. Viola Davis a stabilit un record la premiile Oscar 2017, devenind actrița de culoare cu cele mai multe nominalizări.

UPDATE 04.38: Jackie Chan, Anne V. Coates, Frederick Wiseman și Lynn Stalmaster au primit Oscaruri onorifice. Doar Jackie Chan și Lynn Stalmaster au venit să-și ridice premiile.

UPDATE 04.26: Oscarul pentru mixaj de sunet a fost adjudecat de Hacksaw (Ridge Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie și Peter Grace).

UPDATE 04.25: Cel mai bun montaj de sunet merge la Arrival, primul oscar si prima nominalizare pentru Sylvain Bellemare.

UPDATE 04.20: Jimmy Kimmel le-a oferit invitațiilor de la gala de decernare a premiilor Oscar bomboane ce au căzut din tavan, în cutii legate de baloane.

UPDATE 04.15: În scurt timp, va fi anunțată cea mai bună actriță în rol secundar. Lupta pentru acest titlu se dă între Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures) și Michelle Williams (Manchester by the Sea).

Mahershala Ali, primul musulman premiat cu Oscar

UPDATE 04.07: „ O.J.: Made in America” (Ezra Edelman și Caroline Waterlow) a fost desemnat cel mai bun documentar lungmetraj.

UPDATE 04.00: La categoria cel mai bun costum, câștigătorul este ”Fantastic Beasts and Where to find them”- Colleen Atwood. Acesta este al patrulea Oscar, câștigat de Colleen la această categorie, fiind consideratăuna dintre cei mai apreciați și talentați designeri de costume din lumea filmului.

UPDATE 03.55: Kate McKinnon și Hailee Steinfeld anunță premiul la categoria cel mai bun machiaj și coafură. Trofeul a fost adjudecat de „Suicide Squad”.

UPDATE 03:25: Alicia Vikander a urcat pe scenă pentru a anunța câștigătorul de la categoria cel mai bun actor în rol secundar. Trofeul merge Mahershala Ali pentru rolul din „Moonlight”. Aceasta este prima nominalizare și primul trofeu câștigat de actorul, care în urmă cu o zi a devenit tată. Este primul actor musulman, premiat cu Oscar.

UPDATE 03.35: Umoristul american Jimmy Kimmel și-a început discursul, în care a vorbit despre cât de divizată a devenit America și l-a ironizat pe Trump.„Îi mulțumesc lui Donald Trump! Vă aduceți aminte că anul trecut Oscarurile erau cele rasiste? Anul acesta cei de culoare salvează NASA, iar albii salvează Jazz-ul”, a spus acesta. Kimmel a făcut și o glumă la adresa lui Timberlake, căruia i-a zis că, după coregrafia de la „Can’t Stop The Feeling!”, de mai devreme, foștii colegi de la N-Sync sigur îl vor primi înapoi înapoi în trupă.

UPDATE 03.30: Începe gala de decernare a premiilor Oscar. Evenimentul a fost deschis de Justin Timberlake cu piersa „Can’t Stop The Feeling!”, nominalizată la categoria „Cea mai bună melodie” de pe coloana sonoră a filmului Trolls.

UPDATE 03.00: Emma Stone, favorită la categoria cea mai bună actriță, în rol principal, a atras toate privirile pe covorul roșu, într-o rochie Givenchy.

UPDATE 20.45: Nicole Kidman, într-o rochie Armani, și Halle Berry au ajuns pe covorul roșu.

UPDATE 02.39: Andrew Garfield, nominalizat la categoria cel mai bun actor, a declarat pe covorul roșu că a fost o onoare să lucreze alături de Mel Gibson, nominalizat și el pentru acest film, dar la categoria ”cel mai bun regizor”.

UPDATE 02.33: Ruth Negga, ominalizată la categoria cea mai bună actriță, în rol principal, pentru prestația din filmul ”Loving” a fost lăudată pentru ținuța sa spectaculoasă, imediat cum a ajuns pe covorul roșu.