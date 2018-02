Premiile Bafta 2018: „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, marele câștigător. Pelicula a primit cinci trofee

Campaniile „Time’s Up” şi „#MeToo” au marcat gala de decernare a premiilor BAFTĂ de anul acesta. Starurile au fost în majoritate îmbrăcate în ţinute negre sau purtând insigne, în semn de susţinere a mişcărilor anti-hărţuire şi abuz. Actriţe precum Andrea Riseborough, Gemma Arterton, Naomie Harris şi Angelina Jolie au venit însoţite de activişti, citează digi24.ro.

Cea de-a 71-a gală a premiilor BAFTĂ (British Academy of Film and Television Arts), care a avut loc pentru al doilea an consecutiv la Royal Albert Hall din Londra, a fost prezentată de actriţa Joanna Lumley.

Regizorul Ridley Scott a fost recompensat cu trofeul onorific BAFTĂ Fellowship, înmânat de prinţul William, preşedintele British Academy of Film and Television Arts.

Trofeul pentru cel mai bun regizor a revenit cineastului mexican Guillermo del Toro, pentru „The Shape of Water”. Au mai fost nominalizaţi Denis Villeneuve („Blade Runner 2049”), Luca Guadagnino („Call Me by Your Name”), Christopher Nolan („Dunkirk”) şi Martin McDonagh („Three Billboards outside Ebbing, Missouri”).

Frances McDormand a fost recompensată cu trofeul categoriei „cea mai bună actriţă”, pentru rolul din „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh. La aceeaşi categorie au fost nominalizate Annette Bening („Film Stars Don’t Die în Liverpool”), Margot Robbie („I, Tonya”), Sally Hawkins („The Shape of Water”) şi Saoirse Ronan („Lady Bird”).

Gary Oldman a primit trofeul la categoria „cel mai bun actor”, pentru rolul din „Darkest Hour”. El a concurat cu Daniel Day-Lewis („Phantom Thread”), Daniel Kaluuya („Get Ouţ”), Jamie Bell („Film Stars Don’t Die în Liverpool”) şi Timothee Chalamet („Call Me by Your Name”).

Martin McDonagh a fost premiat pentru cel mai bun scenariu original - „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar a fost Allison Janney, pentru rolul din „I, Tonya”. La aceeaşi categorie au fost nominalizate: Kristin Scott Thomas, pentru „Darkest Hour”, Laurie Metcalf, pentru „Lady Bird”, Lesley Manville, pentru „Phantom Thread”, şi Octavia Spencer, pentru „The Shape of Water”.

Sam Rockwell a câştigat trofeul categoriei „cel mai bun actor în rol secundar”, pentru interpretarea din filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. La această categorie au mai fost nominalizaţi Christopher Plummer, pentru „All the Money în the World”, Hugh Grant, pentru „Paddington 2”, Willem Dafoe, pentru „The Florida Project”, şi Woody Harrelson, pentru „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”.

Cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza a fost desemnat „The Handmaiden” al lui Park Chan-wook, iar James Ivory a fost premiat la categoria „cel mai bun scenariu adaptat”, pentru „Call Me by Your Name”. Trofeul i-a fost înmânat scenaristului de actorul Orlando Bloom.

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, regizat de Martin McDonagh, a fost desemnat cel mai bun film britanic.

Cel mai bun documentar a fost ales „I m not Your Negro”, de Raoul Peck, în timp ce pentru cel mai bun montaj a fost premiat „Baby Driver”.

La categoria „Rising Star”, în urma votului publicului, câştigător a fost actorul Daniel Kaluuya („Get Ouţ”).

Rungano Nyoni (scenarist, regizor) şi Emily Morgan (producător) au fost premiaţi pentru cel mai bun debut, cu filmul „I Am Not a Witch”.

Cel mai bun scurtmetraj britanic a fost „Cowboy Dave”, semnat de Colin O’Toole şi Jonas Mortensen.

Titlul de „cea mai bună scenografie” a revenit lungmetrajului „The Shape of Water”, iar compozitorul Alexandre Desplat a fost câştigătorul categoriei „cea mai bună muzică”, pentru acelaşi film al lui Guillermo del Toro.

„Blade Runner 2049” a fost premiat pentru efecte vizuale - Gerd Nefzer, John Nelson - şi pentru „cea mai bună imagine” (Roger Deakins), iar „Dunkirk”, pentru sunet (Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo, Mark Weingarten).

Mark Bridges a fost premiat pentru costumele create pentru filmul „Phantom Thread”, cu Daniel Day-Lewis în rol principal, iar pentru machiaj şi coafură a fost recompensat filmul „Darkest Hour”.

„Coco”, regizat de Lee Unkrich şi Darla K. Anderson, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animaţie.