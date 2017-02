Premierul de la București, Sorin Grindeanu: Nu îmi dau demisia

Premierul Sorin Grindeanu a declarat la un post de televiziune că nu îşi va da demisia, deoarece PSD a câştigat alegerile cu milioane de voturi.

„Modalitatea prin care un guvern poate fi dat jos este prin moţiune de cenzură, pentru că cealaltă, prin care mi-aş da eu demisia nu se poate, nu mi-o dau. În acest moment România este împărţită în două. Eu am făcut apel la calm pentru că am câştigat alegerile, noi PSD împreună cu ALDE. Şi am primit mandat din partea cetăţenilor şi milioane de voturi'”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit digi24.ro.

UNIMEDIA amintește că duminecă seara peste 600.000 de români au protestat în toată țara, dintre care aproximativ 300 de mii doar în București. Oamenii au cerut demisia Guvernului. Duminică a fost cea de-a șasea zi de proteste. Oamenii rămân nemulţumiţi deşi Guvernul a abrogat Ordonanţa 13.