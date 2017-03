Premierul Filip a vizitat o grădiniță din capitală și a atenționat autoritățile responsabile: Cineva o să răspundă cu funcțiile

Ședința Guvernului a fost amânată astăzi cu o oră, pe motiv că premierul Pavel Filip a fost contactat de o mamă al cărei copil s-ar fi intoxicat la o grădiniță din capitală. Premierul a decis să viziteze instituția, iar dezastrul pe care l-a văzut acolo l-a adus la concluzie că „suntem departe de proiectele implementate”.

„Eu personal m-am săturat cât am spus să se facă regulă. Am decis să merg cu părintele la această grădiniță. Am mers la depozit și am vpzut ouă cu termen expirat, iar lactatele și carnea stau în același frigider. În linii mari este o lipsă de igienă. Nu este neapărat să facem investiții mari pentru a se face curățeni în grădinițe. Am intrat și la depozitul de fructe și legume. Am luat un măr de acolo și sunt departe despre acelea care vorbim noi în proiecte”, afirmă Pavel Filip.

Prim-ministrul a solicitat ca cei de la Sănătatea Publică şi de la Asigurarea Naţională de Sănătate în timp de o saptamână să vină cu soluţii, modificări ale unor hotărâri de guvern sau legi care să îmbunătăţească situaţia. În caz contrar, cineva va trebui să răspundă cu funcțiile.