Premieră medicală: La Centrul de Dializă din Chișinău fost lansat ghidul pentru pacientul dializat

„Totul s-a prăbușit într-o clipă. De obicei, pentru această situație utilizăm cuvântul „sentință”, dar era o stare confuză de lipsă totală a ideiei ce fac mai departe... Ce fac cu planurile mele de viitor... și cel mai important ce va fi cu ea? Ființa de 4 anișori care are nevoie de mamă! Ziua primei ședințe de dializă îmi este în memorie până acum...Frică, necunoaștere, speranță...”, este o confesiune a unei paciente de 30 de ani diagnosticată cu boli de rinichi în stadiul terminal, o frântură din viața legată de aparatul de dializă.

Pentru a ameliora calitatea vieții pacienților incluși în dializă și a oferi răspuns la cele mai frecvente întrebări care îi împiedică să trăiască cu speranța în viitor, în cadrul unei conferințe organizate în incinta Centrului de Dializă din Chișinău, de Ziua Mondială a Rinichiului a fost lansată o lucrare mult așteptată de pacienții cu boli de rinichi – Ghidul pacientului dializat.

„Sunt sigur, aplicarea în practică a cunoștințelor expuse în acest ghid va prelungi și va ameliora calitatea vieții pacienților cu boli de rinichi”, a declarat Petru Cepoida, director medical BB-Dializa, coautorul ghidului.

„Totul este în mâinile pacienților, iar noi le-am pus la dispozișie și un ghid. Această lucrare îi îndrumă pe persoanele viața cărora este legată de aparatul de dializă cum să îngrijească de sănătate astfel încât să se bucure de viață! Dependența de dializă nu trebuie să îi priveze de libertatea de a trăi calitativ”, a menționat Svetlana Chițanu, coautoarea ghidului.

Marcată anual în cea de-a doua joi a lunii martie, Ziua Mondială a Rinichiului are drept scop conștientizarea importanței sănătății rinichilor și reducerea frecvenței și impactului afecțiunilor renale. În acest an Ziua Mondială a Rinichiului se desfășoară sub genericul „Stil de viață sănătos, rinichi sănătoși” și aduce în atenția populației importanța alimentației pentru prevenirea bolilor renale.

„Noi suntem ceea ce mâncăm. Este foarte important ca persoana să își revadă la timp regimul alimentar, cantitatea de apă consumată timp de o zi, astfel încât să nu ajungă la stadii terminale a bolilor de rinichi când nu e voie să consumi multe lichide și sunt restricții severe în alimentație”, a menționat în cadrul conferinței Galina Tomaș, doctor în științe medicale, nutriționist, magistru în sport.

Cifrele sunt alarmante. Datele statistice la nivel mondial, valabile şi pentru R. Moldova, arată că o persoană adultă din zece are boala cronică de rinichi, ceea ce înseamnă că în țara noastră numărul peroanelor afectate de această maladie ar fi de peste 350 mii. Deși frecvente și periculoase, aceste boli pot fi tratate eficient dacă sunt descoperite din timp.

Insuficienţa renală cronică în stadiul terminal este un diagnostic dur, care presupune includerea persoanei în dializă, procedeu medical de substituţie a funcţiei renale. În R. Moldova sunt circa 500 de pacienţi dependenţi de dializă, dintre care 300 sunt pacienţi ai Centrului de Dializa din Chişinău, deschis în cadrul proiectului de parteneriat public privat pentru servicii de dializă.

Conferinţa de presă a avut loc în Centrul de Dializă din Chişinău, lansat pe 4 ianuarie 2016, în cadrul proiectului de parteneriat public privat pentru servicii de dializă din R. Moldova. Pentru implementarea proiectului la nivel naţional şi asigurarea cu servicii de dializă de înaltă calitate toţi pacienţii cu insuficienţă renală în stadiul terminal consorţiul german reprezentat în R. Moldova de compania BB-Dializa urmează să investească 15 mln. de euro.

Încă de la deschidere Centrul de Dializa și-a propus să își orienteze activitatea pentru satisfacerea nevoilor pacienților, iar lansarea ghidului este încă un pas făcut în acest sens.



