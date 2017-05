Premieră în Moldova: Doar din drepturi de autor, Carla's Dreams a câștigat în 2016 peste 40 de mii de lei

Cei mai mulți bani din drepturile de autor ale artiștilor în 2016 le-a câștigat Carla's Dreams - 40 de mii de lei. Este pentru prima dată când artiștii din Moldova au reușit să câștige sume importante de bani din activitatea artistică. Asta după ce, autoritățile și AGEPI au reușit să schimbe modalitatea de activitate pe această piață. Potrivit lui Octavian Apostu, directorul AGEPI, schimbările au făcut ca doar în 2016 să fie colectate 7 milioane de lei pentru drepturi, un adevărat record, iar pentru anul acesta suma va crește considerabil. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Alb&Negru.

"Drepturile artiștilor gestionate în comun de niște asociații care colectează bani de la televiziuni, radiouri, discoteci, baruri, restaurante și care în teorie, trebuie să împartă aceste sume cu autorii. Din 2011 acest lucru nu prea s-a reușit. Partea de colectare le-a reușit, adică s-au colectat foarte mulți bani și nu au ajuns, iar colectorii credeau că AGEPI colectează bani, ceea ce nu e corect. AGEPI are doar rolul să monitorizeze ca aceste asociații să colecteze bani și să-i distribuie. Anul acesta am rușit să realizăm doar un colector unic. Anul acesta am reușit să ajungă doar la un colector. Erau 5 organizații și în momentul în care un colector cerea bani, automat apăreau și cele 4 care solcitau bani", a declarat Octavian Apostu.

Astfel, chiar dacă bani se colectau, așa și nu mai ajungeau la artiști, iar chiar dacă se făceau plăți, atunci erau de ordinul sutelor de lei.



"Alți artiști pirmeau anterior sume de o sută de lei. Acum, banii sunt gestionați de 2 organizații: ORDA și Copyright. Anul trecut s-a colectat 7 milioane, trebuie să înțelegem că doar 30% sunt pentru artiștii noștri, restul e pentru cei străini. Acum se pot face plăți, dar vă dați seama, îi spunem Madonnei, uite ai 300 de lei de la noi, trimite 50 de Euro ca să-ți facem transferul! Potrivit legislației, în fond se țin banii pentru 3 ani de zile timp în care, artiștii primesc notificare că trebuie să-și ia banii", mai spune directorul AGEPI.

Octavian Apostu a vorbit și despre cum decurg lucrurile în domeniu în țările din vecinătate și se arată convins că lucrurile vor fi la fel și în Moldova: "De exemplu în România, piața de drepturi de autor în 2015 era de 57 milioane de Euro! În acel an, Carla's Dream a luat doar pentru 6 lunim suma de 15 mii Euro. În Georgia în trei ani au crescut de la 100 de mii și au ajuns la 2 milioane de Euro"

