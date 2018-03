Președintele raionului Dubăsari, după ce dosarul în care este cercetat a fost trimis în judecată: După 26 de ani de muncă am primit așa „recunoștință”

„Nu ştiu care a fost şi este motivul şi interesul de a declanșa această mare ofensivă, cu atâtea controale, declaraţii, şi învinuiri împotriva mea, ce se răsfrânge şi asupra imaginii întregului colectiv al Consiliului Raional Dubăsari, dar şi asupra unor structuri publice centrale, guvernamentale.

Desigur că vom prezenta şi în instanța, aşa cum le-am prezentat şi controlorilor de la Curtea de Conturi, şi Ofiţerilor CNA, şi procurorului anticorupție, dovezile, probele, ce vor demonstra că toate cheltuielile au fost legale, că învinuirile aduse mie de fraude, de prejudicii aduse bugetului Consiliului Raional nu sunt fondate și se bazează pe presupuneri de oportunitate a controlorilor şi nici decum nu pe legalitate...”, spune Grigore Polcinschi.

Dânsul speră că va avea parte de un proces echitabil în care va obține câștig de cauză.

„Dar, cum să răscumpere acești controlori nervii pierduți, timpul pierdut degeaba pe drumuri, durerea şi lacrimile copiilor mei, care au crescut practic fără tată acasă (acesta fiind din 1995 încoace tata satului - 2 mandate, tata raionului - 4 mandate). Eu nu am făcut şi nu am business nici pentru mine, nici pentru copii mei, eu am lucrat, am luptat zi şi noapte toți acești ani pentru oameni, pentru Țară. Şi în aceste zile de grele amintiri 2 Martie, 14 Martie, 15 Martie, la aniversarea a 26 de ani, am

primit aşa „recunoștință” din partea organelor statale, societății civile, portale de știri, tv, care nici nu au încercat măcar să fie echidistante aplicând principiul nevinovăției fiecărei persoane... Pentru ce? Astfel îmi vine să repet cuvintele jurnalistului Vladimir Pozner “ Какие времена, такие и люди»”, a mai notat președintele raionului Dubăsari.

„Sper că organele de stat, partidele politice, societatea civilă din țară se vor autosesiza asupra necesității de a stabili o claritate asupra relațiilor de subordonare sau colaborare dintre APL şi cele centrale, Guvern; asupra principiului de autonomie locală decizională deplină sau condiționata ale Consiliilor locale ;conform competenţelor sau conform indicațiilor unor structuri centrale de specialitate sau de control; inclusiv asupra necesității de a preda disciplina „Autonomia locală. Principiile de activitate ale autorităților publice locale în contextul realizării în practică a Cărții Europene a Autonomiei Locale” în instituțiile de stat ce studiază dreptul! Altfel, niciodată, cât nu s-ar stărui Guvernul să facă ceva bun în țară, aşa şi vom rămâne doar cu dorința, fiindcă binele oamenii trebuie să-l simtă de jos şi acest lucru trebuie să-l facă anume autoritățile locale, raionale. Sunt dispus să mă împărtășesc cu experiența teoretică , practică cu fiecare persoană sau structură cointeresate”, a conchis Grigore Polcinschi.