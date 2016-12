Poza zilei. Igor Dodon a donat paste românești unei familii din Sinești, Ungheni

Președintele ales, Igor Dodon, împreună cu soția sa au făcut un act de caritate. În ajunul sărbătorilor de iarnă, aceștia au făcut o donație pentru o familie cu nouă copii din satul Sinești, raionul Ungheni. Este vorba despre familia Puiu, în care mama crește 9 copii, 2 băieți și 7 fetițe.

„Pentru a aduce magia sărbătorilor în această familie numeroasă, am dăruit copiilor un televizor, haine și jucării de la băieții noștri, rechizite școlare, dulciuri, cadouri, produse alimentare și de primă necesitate.

Nu am uitat nici de grijile mamei care crește cu dragoste acești minunați copii am dăruit o mașină automată de spălat și am oferit un ajutor financiar”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook, publicând mai multe imagini.

Din imaginile cu produsele dăruite se observă un pachet de paste „Băneasa”, producător și exportator român. Asta în condițiile în care, retorica anti-românească a lui Dodon este notorie. Abia la finalul campaniei, noul președinte și-a schimbat discursul, mergând pe ideea, "Fraţi-fraţi, însă fiecare la casa lui".