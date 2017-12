Povestea tinerei care și-a deschis un magazin de produse moldovenești în Italia

Angela Tăbârță are 30 de ani, este originară din satul Chetroseni, din raionul Hâncești, iar deja de 4 ani este stabilită în Italia, la Cento. Povestea ei de viața este cutremurătoare, fiind nevoită, la vârsta de 26 de ani, să plece în lumea mare pentru a asigura copiilor o viața normală.

A trecut prin multe suferinți și lacrimi, dar soarele a început să lumineze și pe strada ei. Pe 1 decembrie, Angela Tăbârță și-a deschis propriul magazin în orașul unde locuiește, un magazin cu produse autohtone moldovenești.

Tânăra a acceptat să își împărtășească experiența de viață pe blogul elenarobu.md cu un îndemn că se poate reuși să îți atingi scopurile, oricât de multe greutăți ai avea în viață.

Pub

”Mă îneacă lacrimile de fiecare dată când vorbesc de ce am plecat din Republica Moldova. S-a întâmplat într-o zi de iarnă de 27 februarie 2013. Am plecat cu o viză poloneza în pașaport. Am lăsat în urma mea 2 copii mici și sora mea mai mare. Mi-e foarte greu să vorbesc despre despărțirea mea de copii... Ajungând în vama Albița, au început problemele. Unde plec? La cine plec?”, a mărturisit pentru blogul elenarobu.md.

Întreaga poveste a Angelei Tăbârță o puteți citi pe blogul elenarobu.md.