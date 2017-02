Povestea tinerei care a ucis 100 de militanţi ISIS şi are o recompensă de 1 milion de dolari pe cap: Nu mi-e teamă că mă prind

Joanna Palani a ales să renunţe la confortul vieţii de studentă şi să meargă pe front pentru a lupta, alături de kurzi, pentru libertatea şi drepturile femeilor. Dar efortul nu i-a fost recunoscut şi acum se află într-o situaţie dificilă.



Joanna Palani este o studentă în vârstă de 23 de ani din Danemarca. Dar, în acelaşi timp, are pusă pe cap şi o recompensă în valoare de 1 milion de dolari. De ce? Pentru că, indiferent dacă credeţi sau nu, Joanna ar fi ucis peste 100 de militanţi ISIS alături de trupele kurde în Irak şi Siria. „Pe capul meu stă scris 1 milion de dolari. E posibil să fiu capturată şi să fiu ucisă chiar dacă acum sunt în Danemarca“, zice chiar ea. „Ca lunetistă, puteam să fiu pe linia de front chiar şi pentru nouă zile la rând.

Trebuia să fiu foarte calmă. Şi trebuia să mă concentrez ca să nu îmi piară atenţia măcar pentru un moment“, mai zice Joanna Palani, care este supranumită „Lady Death“. „ISIS vrea să mă captureze şi să mă transforme într-o sclavă sexuală. Dar îmi plac independenţa şi libertatea. Nu mi-e teamă că or să mă prindă, iubesc să fiu liberă şi asta mă ţine în priză. Doar aşa îi voi învinge“, a completat tot ea pentru „Daily Mail“.



De ce a ales să plece pe front

Joanna, care are origini iraniene şi kurde, s-a născut într-o tabără de refugiaţi din Ramadi, în urma Războiului din Golf. A tras cu o armă pentru prima dată la vârsta de 9 ani şi încă era o adolescentă în 2014 când a renunţat la facultatea din Copenhaga pentru a merge în Siria.

Tânăra a scris atunci pe Facebook că simte un imbold „să lupte pentru drepturile femeilor, pentru democraţie şi pentru valorile europene pe care le-am învăţat la Copenhaga“. S-a alăturat revoltei în desfăşurare împotriva guvernului sirian, în toiul Primăverii Arabe, prima dată luptând împotriva regimului Assad şi apoi contra ISIS.

A luptat în oraşul sirian Kobane, aflat la graniţa cu Turcia, alături de trupele kurde, ajutând şi la eliberarea fetelor Yazidi, care erau închise în închisori pe post de scalve sexuale. De altfel, după ce le-a eliberat le-a învăţat cum să se lupte pentru liberatea lor, declarând că „sunt mult mai curajoase decât eram eu la vârsta lor“.



Hulită în propria ţară

Acţiunile ei au intrat în atenţia autorităţilor daneze, care i-au interzis să mai călătorească în regiune, când s-a întors acasă în septembrie 2015. A fost închisă în Vestre Fængsel, cea mai mare închisoare din Danemarca, atunci când s-a descoperit că a încălcat ordinele primite şi a călătorit în Qatar.



A stat în închisoare timp de trei săptămâni, iar de atunci are paşaportul confiscat. Tânăra crede că este văzută ca un terorist în oraşul ei, de aceea schimbă mereu locul în care doarme, fiindu-i teamă de represalii. „Puteam să îmi dau viaţa pentru libertate şi pentru ca ISIS să nu avanseze, ca Europa să fie un loc sigur.

Aceasta a fost alegerea mea. Dar sunt văzută ca un terorist chiar la mine în ţară. Îmi pare rău că am încălcat legea, dar în mintea mea, la acel moment, nu exista altă opţiune. Cei pentru care mi-am riscat viaţa îmi iau libertatea. Nu mă aşteptam să pierd totul doar pentru că am luptat pentru libertatea şi siguranţa noastră“, spune ea. „Mă simt în siguranţă într-una dintre cele mai bune ţări ale lumii, dar seara sunt flămândă, fără casă şi mi-e frig, deşi lucrez pe timpul zilei. Nu am încredere în nimeni“, arată ea, scrie adevărul.ro.