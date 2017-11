Podul de peste râul Nistru din preajma localităților Gura Bâcului și Bâcioc va fi redeschis

(update) Premierul Filip: „Cazul Niculinei, vom vedea care este realitatea, cel mai probabil din neglijența unor instituții de stat. Dar ei și-au bătut joc de ea, este inuman. Eu cunosc detalii în acest caz, nu e nevoie de anchetă profundă, este suficientă o săptămână pentru a identifica în lanț toți cei care se fac vinovați. Nu este vorba despre asistență medicală, este vorba de om, de atitudine. Cei care se fac vinovați, nu doar demisii, dar răspundere penală”.

„Nu este vorba despre condițiile în spitale, aici este vorba despre indiferența umană. După ce am aflat și noi, am intervenit în forță, dar prea târziu. Acest pas trebuie să reorganizeze sistemul în medicină, în prim plan, cel uman pe lângă modernizarea care are loc”, a precizat ministra Sănătății.